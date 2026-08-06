Росія отримала від Північної Кореї не лише нову партію балістичних ракет, а й спеціалізовані ракетні підрозділи.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що це може дозволити Кремлю наростити інтенсивність ракетних ударів по Україні, а Пхеньяну – використати війну для випробування північнокорейського озброєння.

КНДР розширює участь у війні проти України

В Інституті вивчення війни зазначають, що Пхеньян, ймовірно, прагне отримати сучасний бойовий досвід застосування ракетних комплексів у реальних бойових умовах.

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До цього північнокорейські військові здобували досвід переважно під час бойових дій у Курській області.

Зазначається, що додаткові північнокорейські ракети дозволять Росії найближчим часом посилити балістичні удари по Україні без необхідності активно витрачати власні запаси ракет С-400 та гіперзвукових ракет Циркон.

За даними військових джерел, ракети KN-23 та KN-24 мають більшу дальність польоту та можуть нести потужнішу бойову частину, ніж російські Іскандер-М.

Водночас вони поступаються російським аналогам за точністю, що під час ударів по містах збільшує ризик масштабних руйнувань і жертв серед цивільного населення.

Аналітики ISW виокремлюють три основні ризики для України:

Росія зможе збільшити кількість балістичних ракет під час масованих атак або підтримувати їхню високу інтенсивність протягом тривалого часу.

Кремль матиме змогу економити власні високоточні ракети С-400 та Циркон, використовуючи північнокорейські боєприпаси.

Москва і Пхеньян можуть випробувати нові ракети в умовах війни, використовуючи нинішній дефіцит українських засобів протиракетної оборони.

Аналітики наголошують, що це вже інший рівень військового співробітництва між Росією та КНДР.

Якщо восени 2024 року Північна Корея направляла до Курської області переважно піхотні, саперні та будівельні підрозділи, то тепер йдеться про розгортання професійних ракетних підрозділів.

В ISW вважають, що північнокорейські військові не лише забезпечуватимуть експлуатацію своїх ракетних комплексів, а й отримають практичний досвід сучасної війни із застосуванням комбінованих засобів ураження. Надалі ці знання можуть бути використані для вдосконалення північнокорейського ракетного озброєння, що створює довгострокові ризики для міжнародної безпеки.

Крім того, у новому звіті ISW зазначається, що президент РФ Володимир Путін провів перестановки серед військового командування, зокрема керівників, відповідальних за логістику та російські безпілотні сили, після серії успішних українських далекобійних ударів по військових складах і нафтовій інфраструктурі РФ 4-5 серпня.

Також аналітики повідомили, що українські війська нещодавно просунулися на напрямку Костянтинівка-Дружківка, а також на Слов’янському й Олександрівському напрямках.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну 6 серпня російські війська застосували протикорабельні та протирадіолокаційні ракети, а також ударні безпілотники.

5 серпня РФ атакувала столицю балістикою і БпЛА, є загиблі та поранені.

Раніше стало відомо, що Північна Корея розпочала розгортання свого ракетного підрозділу на території Воронезької області РФ. За оцінками української військової розвідки, йдеться про підготовку до використання балістичних ракет для ударів по Україні.

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