У ніч проти 20 серпня безпілотники атакували Нижньокамськ у Татарстані. За попердніми заними, під удар потрапив нафтопереробний завод Танеко, який є одним із найбільших НПЗ Росії.

Про атаку повідомляють OSINT-ресурси та російські пабліки.

Вибухи у Нижньокамську 20 серпня: що відомо

У мережі оприлюднили кадри, на яких, як стверджується, зафіксований момент влучання по території НПЗ Танеко у Нижньокамську.

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Також з’явилося відео роботи російського зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир-С1, який намагався відбити атаку безпілотників.

OSINT-ресурси повідомляють про загиблих внаслідок удару по підприємству. За їхніми попередніми даними, йдеться щонайменше про 12 людей. Також висловлюється припущення, що серед них могли бути іноземні фахівці.

Незалежного або офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Що відомо про НПЗ Танеко

Танеко— один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у Нижньокамську в Татарстані. Підприємство входить до групи Татнефть.

На Танеко виробляють автомобільні бензини АІ-92, АІ-95 та АІ-98, дизельне пальне, а також авіаційне паливо для реактивних двигунів РТ, ТС-1 та Jet A-1. Крім того, завод випускає базові мастила, нафтовий кокс, технічну сірку та інші продукти нафтопереробки.

Дрони атакували й інші об’єкти РФ

Тієї ж ночі повідомлялося про атаки безпілотників на інші об’єкти на території Росії.

За даними OSINT-ресурсів, у Краснодарському краї під ударом опинився нафтовий термінал Тамань-Нафта. Також повідомлялося про атаку на підстанцію Тамань напругою 500 кВ.

Інформація про наслідки цих ударів уточнюється.

НПЗ Танеко у Нижньокамську вже неодноразово ставав ціллю атак Сил оборони України.

Зокрема у ніч проти 12 червня українські військові уразили одразу два нафтопереробні заводи у Нижньокамську — Танеко та ТАИФ-НК. Генштаб тоді повідомляв про пожежі на території обох підприємств.

Ще одного удару по Танеко Сили оборони завдали в ніч проти 10 серпня. За даними Генштабу, після ураження на території НПЗ знову виникла пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 639-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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