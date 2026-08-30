Во время операции против российских военных аэродромов Ейск и Миллерово 30 августа Силы беспилотных систем Украины уничтожили пять элементов ПВО противника — зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и четыре радиолокационные станции.

О результатах операции сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр).

СБС уничтожили Панцирь-С1 и четыре российские РЛС

По словам Бровди, операцию провели Птицы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем. Под удары попали средства противовоздушной обороны и инфраструктура, связанная с работой российских военных аэродромов.

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СБС сообщили об уничтожении и поражении таких объектов:

ЗРГК Панцирь-С1 — Ейск, Краснодарский край;

РЛС Сопка-2 (12Л6) — Ейск, Краснодарский край;

РЛС Каста-2Е2 — район Шабельского, Краснодарский край;

склад авиационного вооружения — аэродром Ейск;

РЛС РСП-27 (ДРЛ-27) — район Долотинки, Ростовская область;

РЛС Небо-СВ — район Долотинки, Ростовская область;

склады боеприпасов — аэродром Миллерово;

технико-эксплуатационная часть — аэродром Миллерово.

Уничтожение Панцирь-С1 и четырех радиолокационных станций, по данным командующего СБС, было подтверждено дополнительной разведкой.

Отдельно Бровди обратил внимание на уничтожение модуля ДРЛ-27 комплекса радиолокационной системы посадки самолетов РСП-27 на аэродроме Миллерово.

ДРЛ-27 — это аэродромный диспетчерский радиолокатор, который используется для обнаружения воздушных целей. При этом он является важным элементом управления воздушным движением и работает в системе с посадочным локатором ПРЛ-27.

Именно этот объект, по словам командующего СБС, был одной из главных целей ночной операции.

Другие атаки по объектам РФ 30 августа

Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил удары по ряду важных военных и промышленных объектов на территории России.

В Ейске Краснодарского края Силы обороны поразили военный аэродром. После удара на территории объекта вспыхнул пожар.

В Миллерово Ростовской области было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА. Там также зафиксировали пожар. Масштаб нанесенного ущерба на тот момент уточнялся.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отмечал, что Миллерово в первую очередь используется как база истребительной авиации. Там базируется 31 истребительный авиационный полк, на вооружении которого в основном истребители Су-30СМ.

Ейск, по его данным, является крупным авиационным учебно-боевым центром и узлом морской авиации РФ. Там сформирован 859 Центр боевого применения и переподготовки морской авиации.

В ту же ночь Силы обороны нанесли удар по Киришскому НПЗ в Ленинградской области. После удара на территории предприятия возник пожар.

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