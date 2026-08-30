Удари по Єйську та Міллерово: СБС знищили п’ять елементів російської ППО
- СБС заявили про знищення п'яти елементів російської ППО.
- Серед них — Панцир-С1 та чотири радіолокаційні станції.
Під час операції проти російських військових аеродромів Єйськ та Міллерово 30 серпня Сили безпілотних систем України знищили п’ять елементів ППО противника — зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 та чотири радіолокаційні станції.
Про результати операції повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).
СБС знищили Панцир-С1 та чотири російські РЛС
За даними Бровді, операцію провели Птахи 1 окремого центру Сил безпілотних систем. Під удари потрапили засоби протиповітряної оборони та інфраструктура, пов’язана з роботою російських військових аеродромів.
СБС повідомили про знищення та ураження таких об’єктів:
- ЗРГК Панцир-С1 — Єйськ, Краснодарський край;
- РЛС Сопка-2 (12Л6) — Єйськ, Краснодарський край;
- РЛС Каста-2Е2 — район Шабельського, Краснодарський край;
- склад авіаційного озброєння — аеродром Єйськ;
- РЛС РСП-27 (ДРЛ-27) — район Долотинки, Ростовська область;
- РЛС Небо-СВ — район Долотинки, Ростовська область;
- склади боєприпасів — аеродром Міллерово;
- технічно-експлуатаційна частина — аеродром Міллерово.
Знищення Панцир-С1 та чотирьох радіолокаційних станцій, за даними командувача СБС, було підтверджено дорозвідкою.
Окремо Бровді звернув увагу на знищення модуля ДРЛ-27 комплексу радіолокаційної системи посадки літаків РСП-27 на аеродромі Міллерово.
ДРЛ-27 є аеродромним диспетчерським радіолокатором, який використовується для виявлення повітряних цілей. Водночас він є важливим елементом управління повітряним рухом та працює у системі з посадковим локатором ПРЛ-27.
Саме цей об’єкт, за словами командувача СБС, був однією з центральних цілей нічної операції.
Інші атаки по об’єктах РФ 30 серпня
Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари по низці важливих військових та промислових об’єктів на території Росії.
У Єйську Краснодарського краю Сили оборони уразили військовий аеродром. Після удару на території об’єкта спалахнула пожежа.
У Міллерово Ростовської області було уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА. Там також зафіксували пожежу. Ступінь завданих збитків на той момент уточнювався.
Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко зазначав, що Міллерово передусім використовується як база винищувальної авіації. Там базується 31 винищувальний авіаційний полк, на озброєнні якого перебувають переважно винищувачі Су-30СМ.
Єйськ, за його даними, є великим авіаційним навчально-бойовим центром та вузлом морської авіації РФ. Там сформований 859 Центр бойового застосування та перенавчання морської авіації.
Тієї ж ночі Сили оборони уразили Кіришський НПЗ у Ленінградській області. Після удару на території підприємства виникла пожежа.