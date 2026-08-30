Під час операції проти російських військових аеродромів Єйськ та Міллерово 30 серпня Сили безпілотних систем України знищили п’ять елементів ППО противника — зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 та чотири радіолокаційні станції.

Про результати операції повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

СБС знищили Панцир-С1 та чотири російські РЛС

За даними Бровді, операцію провели Птахи 1 окремого центру Сил безпілотних систем. Під удари потрапили засоби протиповітряної оборони та інфраструктура, пов’язана з роботою російських військових аеродромів.

Зараз дивляться

СБС повідомили про знищення та ураження таких об’єктів:

ЗРГК Панцир-С1 — Єйськ, Краснодарський край;

РЛС Сопка-2 (12Л6) — Єйськ, Краснодарський край;

РЛС Каста-2Е2 — район Шабельського, Краснодарський край;

склад авіаційного озброєння — аеродром Єйськ;

РЛС РСП-27 (ДРЛ-27) — район Долотинки, Ростовська область;

РЛС Небо-СВ — район Долотинки, Ростовська область;

склади боєприпасів — аеродром Міллерово;

технічно-експлуатаційна частина — аеродром Міллерово.

Знищення Панцир-С1 та чотирьох радіолокаційних станцій, за даними командувача СБС, було підтверджено дорозвідкою.

Окремо Бровді звернув увагу на знищення модуля ДРЛ-27 комплексу радіолокаційної системи посадки літаків РСП-27 на аеродромі Міллерово.

ДРЛ-27 є аеродромним диспетчерським радіолокатором, який використовується для виявлення повітряних цілей. Водночас він є важливим елементом управління повітряним рухом та працює у системі з посадковим локатором ПРЛ-27.

Саме цей об’єкт, за словами командувача СБС, був однією з центральних цілей нічної операції.

Інші атаки по об’єктах РФ 30 серпня

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари по низці важливих військових та промислових об’єктів на території Росії.

У Єйську Краснодарського краю Сили оборони уразили військовий аеродром. Після удару на території об’єкта спалахнула пожежа.

У Міллерово Ростовської області було уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА. Там також зафіксували пожежу. Ступінь завданих збитків на той момент уточнювався.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко зазначав, що Міллерово передусім використовується як база винищувальної авіації. Там базується 31 винищувальний авіаційний полк, на озброєнні якого перебувають переважно винищувачі Су-30СМ.

Єйськ, за його даними, є великим авіаційним навчально-бойовим центром та вузлом морської авіації РФ. Там сформований 859 Центр бойового застосування та перенавчання морської авіації.

Тієї ж ночі Сили оборони уразили Кіришський НПЗ у Ленінградській області. Після удару на території підприємства виникла пожежа.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.