Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Россию о ответных мерах в случае продолжения гибридных атак против европейских стран.

Об этом французский лидер заявил после встречи с лидерами политических партий в Елисейском дворце, сообщает Укринформ.

Макрон предупредил Россию о ответных мерах на гибридные атаки

По словам президента Франции, Москва совершит ошибку, если продолжит гибридные операции против европейских государств.

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– Сама суть сдерживания заключается в том, чтобы не сообщать заранее, что именно мы будем делать. Но это не останется без ответа, – заявил Макрон.

В качестве примера изменения характера российской угрозы он привел недавнюю попытку атаки на аэропорт Лейпцига в Германии.

По словам Макрона, операция провалилась, поскольку подготовленный ГРУ механизм не сработал. Однако последствиями могли стать человеческие жертвы и значительный материальный ущерб.

Президент Франции считает, что такими действиями Россия пытается запугать европейские страны и подорвать их поддержку Украины.

– Результат будет противоположным. Нас не запугать, поскольку мы знаем: от того, что сегодня происходит в Украине, зависит наша безопасность – как нынешняя, так и будущая, – подчеркнул он.

Макрон также предупредил, что подобные операции могут происходить в европейских городах и столицах, а их целями могут стать наиболее уязвимые предприятия.

По его мнению, странам Европы необходимо заранее готовиться к таким угрозам, планировать защиту и сохранять бдительность.

Президент Франции добавил, что ситуация также демонстрирует риски соседства с Россией для тех, кто ранее рассчитывал на ее готовность к быстрым и легким компромиссам.

Франция готовит план защиты критической инфраструктуры от атак РФ

На фоне усиления российской гибридной угрозы Макрон распорядился усилить бдительность Франции и подготовить план защиты критической инфраструктуры, пишет Le Figaro.

Речь идет также о наиболее уязвимых объектах французской оборонно-промышленной и технологической базы. Их планируют дополнительно защищать от атак беспилотников и кибератак.

– С этого лета Россия значительно увеличила количество своих атак: атака дроном на поезд, курсирующий между Киевом и Варшавой, попытка атаки в Лейпциге, запуск ракеты вблизи датского фрегата, несколько вторжений в воздушное пространство европейских стран… – перечислил Макрон.

Президент Франции добавил, что подготовкой соответствующего плана защиты займется правительство.

Напомним, Дональд Туск предупредил о риске гибридных ударов России по странам, поддерживающим Украину.

По его словам, Москва может наносить такие атаки на территории НАТО якобы случайно.

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