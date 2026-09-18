Не останется без ответа: Макрон предупредил Россию о последствиях гибридных атак
- Макрон предупредил Москву, что продолжение гибридных атак против Европы повлечет за собой ответные меры.
- Один из недавних инцидентов, по словам президента Франции, мог привести к человеческим жертвам и значительным разрушениям.
- На фоне растущей угрозы Франция уже готовит дополнительные меры по защите наиболее уязвимых объектов.
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Россию о ответных мерах в случае продолжения гибридных атак против европейских стран.
Об этом французский лидер заявил после встречи с лидерами политических партий в Елисейском дворце, сообщает Укринформ.
Макрон предупредил Россию о ответных мерах на гибридные атаки
По словам президента Франции, Москва совершит ошибку, если продолжит гибридные операции против европейских государств.
– Сама суть сдерживания заключается в том, чтобы не сообщать заранее, что именно мы будем делать. Но это не останется без ответа, – заявил Макрон.
В качестве примера изменения характера российской угрозы он привел недавнюю попытку атаки на аэропорт Лейпцига в Германии.
По словам Макрона, операция провалилась, поскольку подготовленный ГРУ механизм не сработал. Однако последствиями могли стать человеческие жертвы и значительный материальный ущерб.
Президент Франции считает, что такими действиями Россия пытается запугать европейские страны и подорвать их поддержку Украины.
– Результат будет противоположным. Нас не запугать, поскольку мы знаем: от того, что сегодня происходит в Украине, зависит наша безопасность – как нынешняя, так и будущая, – подчеркнул он.
Макрон также предупредил, что подобные операции могут происходить в европейских городах и столицах, а их целями могут стать наиболее уязвимые предприятия.
По его мнению, странам Европы необходимо заранее готовиться к таким угрозам, планировать защиту и сохранять бдительность.
Президент Франции добавил, что ситуация также демонстрирует риски соседства с Россией для тех, кто ранее рассчитывал на ее готовность к быстрым и легким компромиссам.
Франция готовит план защиты критической инфраструктуры от атак РФ
На фоне усиления российской гибридной угрозы Макрон распорядился усилить бдительность Франции и подготовить план защиты критической инфраструктуры, пишет Le Figaro.
Речь идет также о наиболее уязвимых объектах французской оборонно-промышленной и технологической базы. Их планируют дополнительно защищать от атак беспилотников и кибератак.
– С этого лета Россия значительно увеличила количество своих атак: атака дроном на поезд, курсирующий между Киевом и Варшавой, попытка атаки в Лейпциге, запуск ракеты вблизи датского фрегата, несколько вторжений в воздушное пространство европейских стран… – перечислил Макрон.
Президент Франции добавил, что подготовкой соответствующего плана защиты займется правительство.
Напомним, Дональд Туск предупредил о риске гибридных ударов России по странам, поддерживающим Украину.
По его словам, Москва может наносить такие атаки на территории НАТО якобы случайно.