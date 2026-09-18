Президент Франції Еммануель Макрон попередив Росію про відповідь у разі продовження гібридних атак проти європейських країн.

Про це французький лідер заявив після зустрічі з керівниками політичних партій у Єлисейському палаці, повідомляє Укрінформ.

Макрон попередив Росію про відповідь на гібридні атаки

За словами президента Франції, Москва припуститься помилки, якщо продовжить гібридні операції проти європейських держав.

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– Сама суть стримування полягає в тому, щоб не повідомляти наперед, що саме ми робитимемо. Але це не залишиться без відповіді, – заявив Макрон.

Як приклад зміни характеру російської загрози він навів нещодавню спробу атаки на аеропорт Лейпцига в Німеччині.

За словами Макрона, операція провалилася, оскільки підготовлений ГРУ механізм не спрацював. Однак наслідками могли стати людські жертви та значні матеріальні збитки.

Президент Франції вважає, що такими діями Росія намагається залякати європейські країни та підірвати їхню підтримку України.

– Результат буде протилежним. Нас не залякати, оскільки ми знаємо: від того, що сьогодні відбувається в Україні, залежить наша безпека – як нинішня, так і майбутня, – наголосив він.

Макрон також застеріг, що подібні операції можуть відбуватися в європейських містах і столицях, а їхніми цілями можуть стати найбільш чутливі підприємства.

На його думку, країнам Європи необхідно заздалегідь готуватися до таких загроз, планувати захист і зберігати пильність.

Президент Франції додав, що ситуація також демонструє ризики сусідства з Росією для тих, хто раніше розраховував на її готовність до швидких і легких компромісів.

Франція готує план захисту критичної інфраструктури від атак РФ

На тлі посилення російської гібридної загрози Макрон розпорядився посилити пильність Франції та підготувати план захисту критичної інфраструктури, пише Le Figaro.

Йдеться також про найбільш вразливі об’єкти французької оборонно-промислової та технологічної бази. Їх планують додатково захищати від атак безпілотників і кібератак.

– З цього літа Росія значно збільшила кількість своїх атак: атака дроном на поїзд, що курсує між Києвом і Варшавою, спроба атаки в Лейпцигу, запуск ракети поблизу данського фрегата, кілька вторгнень у повітряний простір європейських країн… – перерахував Макрон.

Президент Франції додав, що підготовкою відповідного плану захисту займатиметься уряд.

Нагадаємо, Дональд Туск попередив про ризик гібридних ударів Росії по країнах, які підтримують Україну.

За його словами, Москва може подавати такі атаки на території НАТО нібито випадково.

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