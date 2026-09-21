Росатом строит новые мощности на заводе Алабуга-Волокно в Татарстане, которые должны обеспечить российскую авиационную и оборонную промышленность дополнительными объемами углеродного волокна.

Об этом пишет Politico, которое получило внутренние бизнес-планы, проектную и техническую документацию по расширению российского предприятия.

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По данным СМИ, после запуска новых мощностей предприятие должно дополнительно производить до 500 тонн углеродного волокна в год.

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Этот материал используется в аэрокосмической отрасли и важен для производства дронов. Углеродным волокном укрепляют крылья и внутренние конструкции дрона, в частности элементы вокруг топливного бака и двигателя.

Эксперт по вооружениям Дэвид Олбрайт подсчитал, что 500 тонн волокна может хватить на производство еще 28 тыс. ударных дронов Шахед/Герань, которые РФ использует для атак на украинские города.

При этом 28 тыс. — это оценка потенциального количества беспилотников, а не заявленный Россией план производства готовых аппаратов.

По оценке Украины, которую приводит Politico, сейчас РФ может производить более 36 тыс. дронов-камикадзе Герань в год. Дополнительные мощности, по подсчетам эксперта, потенциально могут увеличить этот показатель примерно на 78%.

Когда заработают новые мощности Алабуга-Волокно

В мае 2026 года российские власти одобрили строительство новой производственной линии Алабуга-Волокно. Завершить строительство планируют в 2027 году, а к 2029-му предприятие должно выйти на дополнительное производство до 500 тонн углеродного волокна в год.

Подготовительные работы уже идут. По словам украинского чиновника, спутниковые снимки за май–июль показывают расчистку территории возле действующего предприятия. Олбрайт, который анализировал снимки за август, сообщил о подготовке фундамента нового завода.

Согласно внутренним документам Росатома, основной продукцией нового предприятия станет углеродное волокно марки UMT42S-3K для аэрокосмической промышленности.

Среди причин расширения в документах указаны импортозамещение продукции двойного назначения и обеспечение потребностей авиационной и оборонной промышленности РФ.

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Расширение собственного производства должно также уменьшить зависимость РФ от китайских поставок.

Ранее Politico сообщало, что Алабуга-Волокно получило 46 тонн химического сырья для производства углеродного волокна от китайской государственной корпорации. Информация основывалась на внутренних транспортных и таможенных документах Росатома.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило изданию, что ему ничего не известно о планах расширения российского производства дронов. Там также заявили о контроле экспорта товаров двойного назначения в соответствии с законодательством КНР.

Алабуга-Волокно и ее материнская компания UMATEX находятся под санкциями США, Великобритании и других западных стран. Росатом отказался комментировать документы, полученные журналистами.

Сколько дронов планирует производить Россия

Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований (CSIS), который приводит Politico, Россия планирует изготовить около 130 тыс. дронов к 2030 году в рамках национального проекта Беспилотные авиационные системы. К 2035 году этот показатель планируют увеличить до 350 тыс.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что расширение Алабуги и связанных с ней предприятий следует рассматривать как долгосрочный вызов не только для Украины, но и для европейской безопасности.

Накануне Генштаб ВСУ сообщил, что 19 сентября и в ночь на 20 сентября Силы обороны нанесли удары по ряду военных объектов РФ на временно оккупированных территориях.

Недалеко от Северодонецка в Луганской области был уничтожен пункт производства БпЛА. В районе Украинки в Запорожской области Силы обороны поразили ЗРК Бук-М3, а в районе Балки в Донецкой области — РЛС Небо-У.

Также в Донецкой области в районе Зоряного был уничтожен командно-наблюдательный пункт, а возле Старомихайловки — пункт управления беспилотными системами российских войск.