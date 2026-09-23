США смогут размещать в Гренландии столько военных баз, сколько нужно, а также вместе с Данией будут проверять иностранные инвестиции на предмет связей с Китаем и другими странами, которые Вашингтон считает враждебными.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил 22 сентября в интервью Сиду Розенбергу на радио WABC, рассказывая о соглашении с участием США, Дании и Гренландии.

Рубио о соглашении по Гренландии

Рубио заявил, что Гренландия имеет важное значение для национальной безопасности США из-за своего расположения в Арктике. По его словам, Вашингтон стремится не допустить появления там военного присутствия России или Китая.

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Одним из ключевых положений соглашения, по словам госсекретаря, является возможность для США размещать в Гренландии военные базы.

— Оно позволяет нам разместить столько военных баз, сколько нам нужно, чтобы защитить все, — заявил Рубио.

Отдельный механизм будет касаться инвестиций в Гренландию. Рубио пояснил, что компании, которые захотят инвестировать на острове, должны будут проходить проверку со стороны США и Дании.

По его словам, таким образом стороны планируют выяснять, не связаны ли потенциальные инвесторы с Китаем или другими странами вне НАТО, которых Вашингтон считает противниками.

Рубио назвал эту договоренность фактически постоянной и заявил, что она должна укрепить безопасность США, Дании и Гренландии.

США рассматривают как минимум две базы в Гренландии

Отдельно госсекретаря спросили, сколько именно американских военных баз может появиться в Гренландии.

Рубио ответил, что США работают как минимум над двумя объектами. Один из них, по его словам, существовал много лет назад и может быть восстановлен, а другой — расширен.

Дальнейшие решения будут зависеть, в частности, от потребностей противоракетной обороны. Рубио объяснил это стратегическим расположением Гренландии и Арктического региона на потенциальной траектории ракет в направлении США.

— Это станет первой линией обороны, — заявил госсекретарь США.

В то же время окончательная конфигурация американского военного присутствия еще не определена. По словам Рубио, соответствующие потребности должны оценить военные эксперты США.

Госсекретарь также прокомментировал вопрос о будущем статусе Гренландии. Он напомнил о существовании на острове движения за возможную независимость от Дании и подчеркнул, что решение по этому вопросу должны принимать сами жители Гренландии.

При этом, по словам Рубио, новые договоренности рассчитаны на то, чтобы оставаться в силе независимо от того, изменится ли в будущем статус острова. Именно поэтому, пояснил он, было важно, чтобы Гренландия была отдельной стороной соглашений наряду с Данией и США. По словам госсекретаря, представители Гренландии тоже подписали соглашение.

Напомним, 22 сентября США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности острова, которое предусматривает значительное расширение американского военного присутствия.

США смогут создать базы в Нарсарсуаке и Местервиге, расширить деятельность на космической базе Питуффик и при необходимости создавать дополнительные оборонные зоны. При этом странам, не входящим в НАТО, запрещено размещать на острове свои военные объекты.

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