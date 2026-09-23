США отримають можливість розміщувати у Гренландії необхідну кількість військових баз, а також разом із Данією перевірятимуть іноземні інвестиції на предмет зв’язків із Китаєм та іншими країнами, які Вашингтон вважає ворожими.

Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив 22 вересня в інтерв’ю Сіду Розенбергу на радіо WABC, розповідаючи про угоду за участю США, Данії та Гренландії.

Рубіо про угоду щодо Гренландії

Рубіо заявив, що Гренландія має важливе значення для національної безпеки США через своє розташування в Арктиці. За його словами, Вашингтон прагне не допустити появи там військової присутності Росії чи Китаю.

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Одним із ключових положень домовленості, за словами держсекретаря, є можливість для США розміщувати у Гренландії військові бази.

— Вона дозволяє нам розмістити стільки військових баз, скільки нам потрібно, щоб захистити все, — заявив Рубіо.

Окремий механізм стосуватиметься інвестицій у Гренландію. Рубіо пояснив, що компанії, які захочуть інвестувати на острові, мають проходити перевірку США та Данії.

За його словами, так сторони планують визначати, чи не пов’язані потенційні інвестори з Китаєм або іншими країнами поза НАТО, які Вашингтон розглядає як супротивників.

Рубіо назвав домовленість фактично постійною та заявив, що вона має посилити безпеку США, Данії та Гренландії.

США розглядають щонайменше дві бази у Гренландії

Окремо держсекретаря запитали, скільки саме американських військових баз може з’явитися у Гренландії.

Рубіо відповів, що США працюють щонайменше над двома об’єктами. Один із них, за його словами, існував багато років тому і може бути відновлений, тоді як інший можна розширити.

Подальші рішення залежатимуть, зокрема, від потреб протиракетної оборони. Рубіо пояснив це стратегічним розташуванням Гренландії та Арктичного регіону на потенційній траєкторії ракет у напрямку США.

— Це буде перша лінія оборони, — заявив держсекретар США.

Водночас остаточну конфігурацію американської військової присутності ще не визначено. За словами Рубіо, відповідні потреби мають оцінити військові експерти США.

Держсекретар також прокоментував питання майбутнього статусу Гренландії. Він нагадав про існування на острові руху за можливу незалежність від Данії та наголосив, що рішення щодо цього мають ухвалювати самі жителі Гренландії.

Водночас, за словами Рубіо, нові домовленості розраховані на те, щоб залишатися чинними незалежно від того, чи зміниться у майбутньому статус острова. Саме тому, пояснив він, було важливо, щоб Гренландія була окремою стороною домовленостей поряд із Данією та США. За словами держсекретаря, представники Гренландії також підписали угоду.

Нагадаємо, 22 вересня США, Данія та Гренландія підписали угоду про безпеку острова, яка передбачає значне розширення американської військової присутності.

США зможуть створити бази в Нарсарсуаку та Местервігу, розширити діяльність на космічній базі Пітуффік та за потреби створювати додаткові оборонні райони. Водночас країнам поза НАТО заборонено розміщувати на острові власні військові об’єкти.

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