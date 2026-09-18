Європейська комісія виділяє Україні ще €3,3 млрд на закупівлю безпілотників і ракет у межах кредитної програми підтримки загальним обсягом €90 млрд.

Єврокомісія виділила Україні ще €3,3 млрд допомоги

Як заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Європа й надалі надаватиме Україні необхідну допомогу для захисту населення та території від російської агресії.

У Єврокомісії уточнили, що новий транш буде спрямований на придбання озброєння, зокрема дронів і ракет, які мають посилити захист українського повітряного простору та території.

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Зі свого боку це рішення привітали президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Сергій Корецький.

– Насамперед кошти підуть на забезпечення нашого захисту, зокрема ракетами та дронами. Також предметно готуємося до зустрічі й розмови у Нью-Йорку щодо фінансової стійкості України, про яку теж домовилися вчора, – написав глава нашої держави.

Це вже четвертий транш у межах оборонної складової кредитної програми. Після його виділення загальна сума коштів, наданих Єврокомісією Україні цього року на оборонні та інші потреби, становитиме майже €15 млрд.

Загалом програма підтримки України передбачає €30 млрд бюджетної допомоги та €60 млрд на оборонні потреби у 2026–2027 роках.

У ЄК наголосили, що для збереження військових спроможностей Україні необхідно швидко отримувати критично важливе озброєння у достатніх обсягах. Для цього Євросоюз планує активніше використовувати наявні запаси, переглядати пріоритетність замовлень і нарощувати виробничі потужності.

Окремо в Єврокомісії нагадали про підготовку нової спільної ініціативи ЄС та України у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. Для її запуску планують використати залишки коштів інструменту Security Action for Europe.

Йдеться про створення європейської системи ППО і ПРО на основі системи протидії балістичним ракетам Freya. Проєкт має об’єднати український бойовий досвід із промисловими та технологічними можливостями європейських країн.

Наступного тижня фон дер Ляєн також планує взяти участь у сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, де закликатиме міжнародних партнерів посилити підтримку України.

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