Южная Корея продолжает поставлять топливо в Россию. В июле и августе в российские порты доставили не менее 176 тыс. тонн топлива, преимущественно дизельного.

Об этом сообщает британское издание The Guardian, проанализировавшее портовые документы и данные отслеживания судов.

По информации журналистов, в течение двух месяцев топливо погрузили в нескольких южнокорейских портах на семь танкеров. Оттуда суда направились к Дальнему Востоку России.

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При этом не менее трех танкеров, перевозивших топливо в РФ, находятся под санкциями Великобритании и Европейского Союза. Один из них получил груз в результате перегрузки с судна на судно в водах Южной Кореи. Такой способ затрудняет установление происхождения груза и позволяет судам не заходить в портовые терминалы.

— Шокирует, что танкеры, на которые наложены санкции ЕС, загружали топливо в южнокорейских портах и ​​доставляли его в Россию. Это подрывает режим санкций и поддержку Украины со стороны Южной Кореи, — отметил Айзек Леви, аналитик финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Какие танкеры доставляли топливо в РФ

Крупнейшим из танкеров был Layla, находящийся под санкциями. Он дважды отправлялся из юго-восточного порта Ульсан во Владивосток — 19 июля и 10 августа. В общей сложности судно перевезло около 57 тыс. тонн дизельного топлива.

Танкер Astoria под российским флагом, также под санкциями Австралии, 1 августа загрузил в Ульсане почти 11 тыс. тонн топлива. В документах в качестве пункта назначения была указана Япония, однако после загрузки судно направилось во Владивосток.

Третий танкер — Chong Cheon — без захода в порт в начале августа получил около 26 тыс. тонн топлива от судна Celeste I, не находящегося под санкциями. Перегрузка произошла на якорной стоянке у южнокорейского порта Йосу. После этого Chong Cheon отправился во Владивосток, при этом в качестве пункта назначения был указан Сингапур.

В то же время, остается непонятным, кому принадлежало топливо и кто именно его продавал. В южнокорейских портовых документах данные не указаны.

Россия резко увеличила импорт нефтепродуктов

Поставки топлива проходят на фоне проблем российской нефтеперерабатывающей отрасли. По данным Международного энергетического агентства, в июне загруженность российских нефтеперерабатывающих заводов упала до самого низкого уровня более чем за 20 лет.

В то же время производство дизельного топлива в России сократилось почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В августе РФ импортировала по морю 368 тыс. тонн нефтепродуктов. Это более чем в семь раз превышает показатель предыдущего месяца и наибольший месячный объем импорта с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Южная Корея обеспечила 112 тыс. тонн или около 31% от общего объема. По этому показателю страна заняла второе место после Индии.

Позиция Южной Кореи по поводу войны

После начала полномасштабной войны России против Украины Сеул оказывал Киеву гуманитарную помощь и нелетальные военные средства. В то же время Южная Корея неоднократно исключала возможность прямых поставок Украине летального оружия.

Параллельно Сеул пытается улучшить отношения с Москвой. Российские власти также заявляли о заинтересованности в возобновлении отношений с Южной Кореей, в частности, торговых связей.

На этом фоне информация о поставках российским портам топлива южнокорейского происхождения может произвести впечатление, что Сеул является слабым звеном в международных усилиях по усилению экономического давления на Россию.

В то же время, отношения между Киевом и Сеулом уже находятся под напряжением. В частности, речь идет о передаче двух северокорейских военнопленных Южной Корее. В Сеуле заявляли, что эта информация должна оставаться тайной.

Отдельный опрос торговой ассоциации, проведенный в 2025 году, показал, что почти 80% южнокорейских компаний, прекративших экспорт в Россию после начала войны, готовы возобновить торговлю с РФ.

Источник : The Guardian

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