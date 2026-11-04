Демократка Энни Эндрюс одержала победу на выборах в Сенат США в Южной Каролине, победив республиканку Дарлин Грэм, кандидатуру которой поддерживал президент Дональд Трамп. Результат стал одним из самых громких сюрпризов промежуточных выборов в штате, традиционно поддерживающих Республиканскую партию.

Об этом сообщает Associated Press.

Энни Эндрюс, по специальности педиатр, вошла в историю как первая женщина, избранная сенатором от Южной Каролины. Кроме того, она стала первой представительницей Демократической партии, получившей место в Сенате США от этого штата с 1998 года.

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Сама Эндрюс объясняла свое решение пойти в политику беспокойством из-за насилия с применением огнестрельного оружия, жертвами которого становятся дети.

Почему кандидат Трампа проиграла

Дарлин Грэм получила сенаторский мандат в июле, когда ее назначили завершить срок полномочий покойного брата — сенатора, сторонника Украины Линдси Грэма. Впоследствии Дональд Трамп поддержал ее кандидатуру на выдвижение от республиканцев для избрания на полный срок.

Однако на внутрипартийных выборах Грэм столкнулась с серьезной конкуренцией со стороны конгрессмена Ральфа Нормана. Дополнительной проблемой стали ее выступления во время дебатов, где она призналась, что национальная безопасность — не ее сильная сторона. Это усугубило сомнения избирателей относительно ее политического опыта.

Вмешательство Трампа во внутрипартийную борьбу также вызвало недовольство части республиканцев в штате.

Некоторые консерваторы считали, что семья Грэмов больше не отвечает настроениям движения MAGA. В частности, они критиковали покойного сенатора Линдси Грэма за чрезмерную умеренность и удаленность от консервативного электората.

Во время одного из митингов Трампа в июле 2023 года Линдси Грэма встретили громкими возгласами недовольства. После этого на следующих мероприятиях президента в Южной Каролине сенатор в основном оставался за кулисами.

Давний республиканский политический деятель штата Джастин Эванс, работавший над кампанией Трампа в 2024 году, назвал поражение Грэм следствием ошибочной стратегии республиканцев.

По его словам, консервативный штат отдал место в Сенате демократке из-за того, что партийное руководство пыталось принимать решение вместо избирателей, а не вместе с ними.

Что помогло Эндрюс победить

Избирательная кампания в Южной Каролине нуждалась в значительных финансовых ресурсах. В частности, фонд Senate Leadership Fund вложил в поддержку республиканской кандидатки $13,5 млн за последние недели перед голосованием.

В то же время демократка Эндрюс сделала ставку на масштабную медийную кампанию. Ее политическая реклама активно появлялась на телевидении и билбордах. В то время как Грэм значительно реже выходила в информационное пространство.

Важную роль сыграл и всплеск явки среди чернокожих избирателей. Часть из них восприняла отмену Верховным судом США отдельных положений защиты избирательных прав меньшинств как попытку республиканцев ограничить политическое влияние темнокожего населения.

Еще одним направлением критики со стороны Эндрюс стали связи ее соперницы с крупными девелоперами, которые занимаются строительством центров обработки данных и осуществляли пожертвования на кампанию Грэм.

В Южной Каролине росло недовольство такими проектами. В частности, местные жители протестовали против строительства комплекса стоимостью около $3 млрд вблизи Спартанбурга.

В то же время бывшая губернатор Южной Каролины Никки Гейли в эфире NBC News во вторник вечером заявила, что победа Эндрюс стала не столько поддержкой демократки, сколько проявлением антитрамповского сопротивления внутри Республиканской партии.

Напомним, что 16 октября Трамп приостановил введение санкций против крупнейших покупателей российской нефти и газа, предусмотренных законом, который продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Президент объяснил это решение “национальными интересами США”.

18 сентября Трамп подписал законопроект о санкциях против России, соавторами которого являются сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

16 сентября Палата представителей Конгресса США поддержала этот законопроект. 7 августа законопроект одобрил Сенат.

Источник : The Washington Post

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