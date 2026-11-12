У Кремлі завершилась зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За підсумками розмови спецпредставники очільника Білого дому Дональда Трампа пообіцяли передати деталі переговорів президенту України Володимиру Зеленському. Водночас Путін вкотре озвучив низку ультимативних вимог щодо України. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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З російського боку в переговорах, окрім самого кремлівського диктатора, взяли участь його помічник Юрій Ушаков, директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв та очільник Міжвідомчої комісії з історичного просвітництва РФ Володимир Мединський.

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Віткофф позитивно оцінив попередній раунд переговорів в Абу-Дабі та відзначив роботу сторін. За його словами, контакти в Абу-Дабі пройшли в позитивній атмосфері, а делегації України та Росії працювали ефективно.

На думку спецпредставника президента США, домовленість про майбутній обмін полоненими свідчить про прогрес у врегулюванні. Він додав, що європейські представники в Абу-Дабі безпосередньо за столом переговорів не сиділи, однак їх поінформували про перебіг тристоронніх контактів.

Крім того, Віткофф повідомив, що передасть Зеленському інформацію про результати сьогоднішніх переговорів із Путіним.

Зустріч у Кремлі: які вимоги знову висунув Путін

Під час зустрічі у Кремлі Путін попросив передати подяку американському президенту Трампу за організацію контактів між Росією та Україною, проте повторив низку ультимативних вимог Кремля, які вже неодноразово відкидав Київ.

Диктатор заявив, що для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною — це “лінія держкордону”, звинувативши українську сторону в тому, що вона нібито порушує “тему сірих зон”.

Також Путін запропонував організувати гуманітарну місію в Костянтинівці за досвідом Олешків, стверджуючи, що РФ нібито контролює місто та готова гарантувати безпеку місії. За його словами, Росії знадобиться п’ять діб на розмінування території біля Костянтинівки, а роботу над організацією він запропонував доручити омбудсменам РФ та України.

Кремлівський диктатор вкотре назвав присутність іноземних військ в Україні неприйнятною, пригрозивши, що вони нібито загрожують нацбезпеці РФ і розглядатимуться як “законна ціль”.

Путін заявив, що хотів би “вічного миру в Україні”, але пригрозив, що США мають попрацювати з європейцями, щоб ті визначилися, чого саме вони хочуть: “миру чи війни”.

У четвер, 12 листопада, спеціальні представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Кремля для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

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