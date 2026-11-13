Після трьох днів переговорів з Україною та Росією американська сторона заявила про прогрес у пошуку шляхів завершення війни.

Про це повідомив представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер у соцмережі X.

Кушнер підбив підсумки трьох днів переговорів щодо України

За словами Кушнера, протягом трьох днів американська делегація проводила тристоронні переговори з представниками України та Росії.

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Після дводенних переговорів в Абу-Дабі американські представники вирушили до Москви, де зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним, а згодом — до Дубліна на переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

День завершився консультаціями з радниками з національної безпеки України, Німеччини, Італії, Франції, Ірландії, Польщі, а також Європейського Союзу.

Кушнер зазначив, що відновлення прямих переговорів після багатомісячної перерви потребувало значної дипломатичної роботи.

— Ми досягли суттєвого прогресу в розумінні занепокоєнь обох сторін, визначенні можливих рішень та формуванні подальшого шляху, — заявив він.

Водночас американський представник визнав, що між Україною та Росією залишаються значні розбіжності.

Україна та Росія погодилися залучити Європу до переговорів

За словами Кушнера, Київ і Москва погодилися розширити наступний раунд переговорів участю європейських партнерів.

Це дозволить обговорювати територіальні питання між Україною та Росією паралельно з майбутніми домовленостями щодо європейської безпеки.

— Обидві сторони погодилися розширити наступний раунд переговорів, залучивши наших європейських партнерів. Це дозволить нам розглянути ширші питання післявоєнної безпеки Європи разом із територіальними питаннями між Україною та Росією, — повідомив Кушнер.

Він наголосив, що для тривалого припинення бойових дій необхідні надійні гарантії безпеки, механізми запобігання конфліктам та взаємні зобов’язання щодо деескалації.

Під час зустрічі із Зеленським американська сторона домовилася підтримувати постійний контакт з українським президентом та його командою.

— Ми підтвердили, що жодні ширші домовленості щодо європейської безпеки не будуть остаточно узгоджені без урахування безпекових занепокоєнь України, — наголосив представник президента США.

За словами Кушнера, питання європейської безпеки та врегулювання війни планують обговорювати паралельно.

Водночас він зазначив, що, за винятком гуманітарних заходів, жодні рішення не будуть остаточно погоджені до досягнення всеосяжної угоди.

США працюють над найбільшим обміном полоненими за час війни

Окремо Кушнер повідомив про підготовку масштабного обміну полоненими між Україною та Росією.

За його словами, він може стати найбільшим за весь час війни та дозволити тисячам людей повернутися до своїх родин.

— Ми також працюємо над тим, що може стати найбільшим обміном полоненими за час війни, який потенційно дозволить тисячам людей возз’єднатися зі своїми родинами, — зазначив він.

Американський представник висловив сподівання, що обидві сторони продемонструють готовність до реалізації цієї гуманітарної ініціативи.

Водночас конкретної кількості полонених та термінів можливого обміну Кушнер не назвав.

Він також повідомив, що найближчим часом американська сторона планує оголосити напрями подальших переговорів, їхній графік та інші подробиці.

Нагадаємо, що 12 листопада в Москві відбулися переговори російського диктатора Володимира Путіна зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

З російського боку в зустрічі брали участь помічник Путіна Юрій Ушаков, директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв та Володимир Мединський.

Під час переговорів Путін повторив низку вимог щодо України, зокрема заявив про неприйнятність присутності іноземних військ на українській території.

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