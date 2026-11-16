Министры иностранных дел стран Европейского Союза 16 ноября обсудят содержательную часть участия Европы в мирных переговорах по Украине после того, как лидеры ЕС определились с форматом представительства.

Об этом заявила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Участие Европы в мирных переговорах по Украине: что известно

В понедельник, 16 ноября, министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию в Украине и дальнейшее участие Европы в мирном переговорном процессе.

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По словам Каи Каллас, лидеры ЕС уже согласовали формат европейского представительства, но теперь нужно определить содержание общей переговорной позиции.

— Конечно, мы также обсудим Украину и текущую ситуацию. В пятницу лидеры определились с форматом, но теперь нам нужно, как и раньше, сосредоточиться на содержании, — заявила Каллас.

Речь идет о подготовке позиции Евросоюза для участия в переговорах по прекращению войны России против Украины.

Также 16 ноября в Брюсселе запланирована конференция, посвященная разминированию Украины.

Кая Каллас подчеркнула, что это мероприятие важно не только для Украины, но и для других стран, которые могут воспользоваться опытом противоминной деятельности.

— Это чрезвычайно важно: речь идет не только об Украине. Это также возможность поделиться опытом и знаниями по разминированию, которые можно применить и в других частях мира, — отметила она.

Напомним, что 13 ноября лидеры Европейского Союза определили, кто будет представлять Европу на переговорах между Украиной и Россией.

В переговорную команду войдут представители европейских институтов и советники по вопросам национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши.

Президент Европейского совета Антониу Кошта объяснил, что Европа должна выступать единым фронтом в вопросах, определяющих будущее Украины и безопасность континента.

По его словам, европейская команда будет также представлять Коалицию желающих, которая сыграет важную роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины после заключения мирного соглашения.