Міністри закордонних справ п’яти країн Європейського Союзу закликали ввести санкції проти російських криптомереж. Зокрема, Естонія, Фінляндія, Данія, Франція та Литва офіційно звернулися до Європейської комісії з ініціативою посилити санкційний тиск на Росію, запровадивши обмеження проти криптоактивів, які використовуються для фінансування її воєнних зусиль.

Про це повідомили міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен та глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна у соціальній мережі X.

Санкції проти криптоактивів РФ

Як зазначив Тсакхна, Росії не можна дозволяти використовувати криптовалюти та тіньові фінансові мережі для ухилення від санкцій і фінансування своєї війни проти України.

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– Ми закликаємо до сильніших дій, щоб закрити ці прогалини і спрямувати зусилля на криптомережі, які сприяють ухиленню від санкцій, – зазначив він.

За словами Валтонен, вона вже надіслала до Єврокомісії відповідного листа з пропозиціями щодо нових обмежувальних заходів, сфокусованих саме на використанні Москвою цифрових активів.

Очільниця МЗС Фінляндії пояснила, що головна мета цієї ініціативи — перекрити канали обігу криптовалют і скоротити фінансові можливості Росії для продовження повномасштабної війни проти України.

— Санкції проти Росії мають залишатися чинними навіть тоді, коли гроші знаходять нові шляхи для переміщення. Я надіслала листа до Європейської комісії, в якому закликала до більш рішучих заходів на рівні ЄС проти використання криптоактивів, що підтримують російську військову машину. Ми маємо зупинити “військові криптовалюти” та позбавити Росію грошей на ведення війни, — наголосила вона.

Криптовалюти розглядаються як один із потенційних інструментів обходу обмежень, запроваджених країнами Заходу проти РФ, адже вони дозволяють здійснювати фінансові транзакції поза межами традиційної банківської системи.

Нещодавно прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна та Європейський Союз готують екстрений зимовий пакет допомоги, до якого мають увійти генератори, зарядні станції, автобуси та підтримка транспортного сполучення через Дніпро.

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