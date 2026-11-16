Верховная представительница ЕС Кая Каллас назвала требования России по прекращению войны в Украине абсурдными и заявила, что Москва использует их для оправдания дальнейшей агрессии.

Об этом она заявила 16 ноября перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе.

Каллас об абсурдных требованиях России по поводу мира

Кая Каллас раскритиковала условия, которые Россия выдвигает в рамках переговоров о прекращении войны против Украины.

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По ее словам, Кремль повторяет требования, выдвинутые еще в 2021 году накануне полномасштабного вторжения, и дополняет их новыми.

Глава европейской дипломатии считает, что таким образом Москва создает повод для продолжения войны.

— Они действуют по своей привычной схеме: выдвигают кучу требований, а потом добавляют еще больше. Поэтому если они потом отказываются от части из них, то начинают казаться разумными, хотя на самом деле это совсем не так, — заявила Каллас.

Она подчеркнула, что Европа должна трезво оценивать российские ультиматумы и не воспринимать отказ Кремля от части завышенных требований как реальную готовность к компромиссу.

По словам Каллас, министры иностранных дел стран ЕС обсудят конкретные шаги в ответ на позицию Москвы.

— Мы обсудим с министрами иностранных дел конкретные шаги, в частности наши максимальные требования в ответ на максимальные требования, которые Россия продолжает выдвигать, — отметила она.

По сообщениям СМИ, среди российских требований по европейской безопасности — отказ Финляндии от членства в НАТО, возвращение военной инфраструктуры альянса к позициям 1997 года и нейтральный статус Украины.

Подобные условия Москва выдвигала накануне полномасштабного вторжения в 2022 году.

Каллас подчеркнула, что Россия не может требовать уступок от других стран, ведь именно она начала войну против Украины.

— Это же они начали войну. Они — агрессор, а жертва только одна. Мы должны добиваться уступок с их стороны, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир как в Украине, так и в Европе, — заявила она.

Среди максимальных требований, которые может выдвинуть Европа, Каллас назвала вывод российских войск из всех стран, где они сейчас находятся.

Она также напомнила о Хельсинкском заключительном акте и Будапештском меморандуме, положения которых Россия ранее согласилась выполнять.

По мнению дипломатки, проблема не в отсутствии европейской архитектуры безопасности, а в том, что Россия нарушила уже заключенные договоренности.

Каллас подчеркнула, что в первую очередь нужно прекратить огонь, а уже после этого можно начинать переговоры по другим вопросам.

Ранее Кая Каллас заявила, что Европа должна выдвигать России максимальные требования на мирных переговорах.

13 ноября во время неформального саммита в Дублине она подчеркнула, что европейские страны должны не только участвовать в переговорах по Украине, но и реально влиять на их результаты.

По словам Каллас, обсуждение новой архитектуры европейской безопасности может стать ловушкой Кремля, которая отвлечет внимание от необходимости прекращения огня.