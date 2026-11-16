Верховная представительница ЕС Кая Каллас назвала требования России по прекращению войны в Украине абсурдными и заявила, что Москва использует их для оправдания дальнейшей агрессии.

Об этом она заявила 16 ноября перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе.

Каллас об абсурдных требованиях России по поводу мира

Кая Каллас раскритиковала условия, которые Россия выдвигает в рамках переговоров о прекращении войны против Украины.

Сейчас смотрят

По ее словам, Кремль повторяет требования, выдвинутые еще в 2021 году накануне полномасштабного вторжения, и дополняет их новыми.

Глава европейской дипломатии считает, что таким образом Москва создает повод для продолжения войны.

— Они действуют по своей привычной схеме: выдвигают кучу требований, а потом добавляют еще больше. Поэтому если они потом отказываются от части из них, то начинают казаться разумными, хотя на самом деле это совсем не так, — заявила Каллас.

Она подчеркнула, что Европа должна трезво оценивать российские ультиматумы и не воспринимать отказ Кремля от части завышенных требований как реальную готовность к компромиссу.

По словам Каллас, министры иностранных дел стран ЕС обсудят конкретные шаги в ответ на позицию Москвы.

— Мы обсудим с министрами иностранных дел конкретные шаги, в частности наши максимальные требования в ответ на максимальные требования, которые Россия продолжает выдвигать, — отметила она.

По сообщениям СМИ, среди российских требований по европейской безопасности — отказ Финляндии от членства в НАТО, возвращение военной инфраструктуры альянса к позициям 1997 года и нейтральный статус Украины.

Подобные условия Москва выдвигала накануне полномасштабного вторжения в 2022 году.

Каллас подчеркнула, что Россия не может требовать уступок от других стран, ведь именно она начала войну против Украины.

— Это же они начали войну. Они — агрессор, а жертва только одна. Мы должны добиваться уступок с их стороны, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир как в Украине, так и в Европе, — заявила она.

Среди максимальных требований, которые может выдвинуть Европа, Каллас назвала вывод российских войск из всех стран, где они сейчас находятся.

Она также напомнила о Хельсинкском заключительном акте и Будапештском меморандуме, положения которых Россия ранее согласилась выполнять.

По мнению дипломатки, проблема не в отсутствии европейской архитектуры безопасности, а в том, что Россия нарушила уже заключенные договоренности.

Каллас подчеркнула, что в первую очередь нужно прекратить огонь, а уже после этого можно начинать переговоры по другим вопросам.

Ранее Кая Каллас заявила, что Европа должна выдвигать России максимальные требования на мирных переговорах.

13 ноября во время неформального саммита в Дублине она подчеркнула, что европейские страны должны не только участвовать в переговорах по Украине, но и реально влиять на их результаты.

По словам Каллас, обсуждение новой архитектуры европейской безопасности может стать ловушкой Кремля, которая отвлечет внимание от необходимости прекращения огня.

Читайте также
РФ повторяет ультиматумы, после которых напала на Грузию и Украину — Сибига
Андрій Сибіга

Источник: Інтерфакс-Україна

Связанные темы:

Война в УкраинеКая КалласКремльНАТОпереговори
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.