Висока представниця ЄС Кая Каллас назвала вимоги Росії щодо завершення війни в Україні абсурдними та заявила, що Москва використовує їх для виправдання подальшої агресії.

Про це вона заявила 16 листопада перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі.

Каллас про абсурдні вимоги Росії щодо миру

Кая Каллас розкритикувала умови, які Росія висуває в межах переговорів щодо завершення війни проти України.

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За її словами, Кремль повторює вимоги, висунуті ще у 2021 році напередодні повномасштабного вторгнення, та доповнює їх новими.

Очільниця європейської дипломатії вважає, що так Москва створює привід для продовження війни.

— Вони діють за своєю звичною схемою: висувають безліч вимог, а потім додають ще більше. Тож якщо вони згодом відмовляються від частини з них, то починають здаватися розумними, хоча насправді це зовсім не так, — заявила Каллас.

Вона наголосила, що Європа повинна тверезо оцінювати російські ультиматуми та не сприймати відмову Кремля від частини завищених вимог як реальну готовність до компромісу.

За словами Каллас, міністри закордонних справ країн ЄС обговорять конкретні кроки у відповідь на позицію Москви.

— Ми обговоримо з міністрами закордонних справ конкретні кроки, зокрема наші максимальні вимоги у відповідь на максимальні вимоги, які Росія продовжує висувати, — зазначила вона.

За повідомленнями ЗМІ, серед російських вимог щодо європейської безпеки — відмова Фінляндії від членства в НАТО, повернення військової інфраструктури блоку до позицій 1997 року та нейтральний статус України.

Подібні умови Москва висувала напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Каллас наголосила, що Росія не може вимагати поступок від інших держав, оскільки саме вона розпочала війну проти України.

— Це ж вони розпочали війну. Вони — агресор, а є лише одна жертва. Ми повинні домагатися поступок з їхнього боку, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир як в Україні, так і в Європі, — заявила вона.

Серед максимальних вимог, які може висунути Європа, Каллас назвала виведення російських військ з усіх країн, де вони наразі перебувають.

Вона також нагадала про Гельсінський заключний акт і Будапештський меморандум, положення яких Росія раніше погодилася виконувати.

На думку дипломатки, проблема полягає не у відсутності європейської архітектури безпеки, а в порушенні Росією вже укладених домовленостей.

Каллас наголосила, що першочерговим кроком має стати припинення вогню, після якого можна розпочинати переговори щодо інших питань.

Раніше Кая Каллас заявила, що Європа має висувати Росії максимальні вимоги на мирних переговорах.

13 листопада під час неформального саміту в Дубліні вона наголосила, що європейські країни повинні не лише брати участь у переговорах щодо України, а й реально впливати на їхні результати.

За словами Каллас, обговорення нової архітектури європейської безпеки може стати пасткою Кремля, яка відверне увагу від необхідності припинення вогню.

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