Россия снова выдвигает ультиматумы относительно европейской безопасности, подобные тем, которые предшествовали вторжению в Грузию в 2008 году и полномасштабному вторжению в Украину в 2022-м.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Сибига об ультиматумах России по НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратил внимание на повторение российских требований по европейской безопасности, которые ранее предшествовали военной агрессии Кремля.

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Он напомнил, что в 2007 году на Мюнхенской конференции Владимир Путин назвал расширение НАТО угрозой для России.

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Кремль угрожал из-за перспектив вступления Грузии и Украины в блок. Через несколько месяцев российские войска вторглись в Грузию.

По словам Сибиги, в 2021 году Москва снова выдвинула требования прекратить расширение НАТО и вернуть военную инфраструктуру блока к границам 1997 года. Через несколько месяцев Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Теперь, подчеркнул глава МИД, те же самые требования возвращаются под новым названием — европейская архитектура безопасности.

— Это не приглашение к диалогу. История показывает, что будет дальше: новая эскалация боевых действий со стороны России в агрессивных формах, включая открытую вооруженную агрессию, — заявил Сибига.

Министр призвал международных партнеров не принимать навязанную Кремлем повестку дня, а усиливать давление на российский режим.

По его мнению, это нужно, чтобы заставить Путина серьезно отнестись к мирным усилиям и прекратить российскую агрессию против Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США впервые поинтересовались возможным выводом ВСУ из Донбасса в обмен на членство Украины в НАТО.

Глава государства подчеркнул, что Украина не будет признавать оккупированные территории российскими, а вопрос возможных договоренностей по безопасности требует конкретных гарантий от партнеров.

В другом интервью Зеленский предупредил, что передача Донбасса России не гарантирует окончания войны.

По его словам, Путин может использовать территориальные уступки для временной паузы, после которой Россия снова прибегнет к агрессии.