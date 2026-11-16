Вице-президент США Джей Ди Вэнс окончательно определится с участием в президентских выборах-2028 после нового года, а публично объявить о своих намерениях может в конце весны.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, осведомленных с планами вице-президента.

Когда Вэнс решит, баллотироваться ли в президенты США

По информации собеседников издания, Джей Ди Вэнс пока не определился, будет ли участвовать в президентской гонке. Он обсуждает этот вопрос с семьей, в том числе с женой Ушей.

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Еще одним фактором, будет ли Вэнс принимать участие в выборах, является президент Дональд Трамп. В команде Джей Ди Вэнса опасаются, что слишком раннее начало президентской кампании может отвлечь внимание от действующего главы Белого дома и вызвать его недовольство.

Несмотря на неопределенность, Джей Ди Вэнс остается одним из главных претендентов от Республиканской партии. Он имеет разветвленную сеть доноров, политическую инфраструктуру и узнаваем.

Также Вэнс имеет связи с влиятельными представителями технологического бизнеса и инвесторами, среди которых Питер Тиль, Дэвид Сакс и Илон Маск.

В то же время поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс усилило позиции тех, кто выступает за отход от политического курса Трампа. Кроме того, Вэнсу, если он решит баллотироваться, придется нести ответственность за решения и действия нынешней администрации.

Одной из самых спорных тем может стать война с Ираном. По данным Axios, в частных разговорах вице-президент выступал против этого конфликта. Его критические заявления после выборов некоторые республиканцы восприняли как попытку дистанцироваться от решения Трампа начать военную операцию против Ирана.

Кто может конкурировать с Вэнсом на президентских выборах 2028 года

Среди возможных претендентов на выдвижение от республиканцев называют сенатора от Техаса Теда Круза. Он уже готовит потенциальную президентскую кампанию, однако многие представители партии сомневаются в том, что политик сможет стать серьезным конкурентом Вэнса.

Более опасным соперником для вице-президента может оказаться государственный секретарь США Марко Рубио. В то же время он неоднократно заявлял о готовности поддержать Вэнса.

Среди других возможных кандидатов вспоминают:

бывшего губернатора Виргинии Гленна Янгкина;

губернатора Джорджии Брайана Кемпа;

губернатора Флориды Рона Десантиса.

Сомнения по поводу участия вице-президента Вэнса в выборах 2028 года появились сразу после поражения республиканцев. Ранее телеканал CNN сообщал, что Вэнс рассматривает возможность вообще не баллотироваться, а одним из главных препятствий для его политических планов союзники называли войну с Ираном.

Источник : Axios

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