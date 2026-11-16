Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу 16 листопада обговорять змістовне наповнення участі Європи в мирних переговорах щодо України після рішення лідерів ЄС про формат представництва.

Про це заявила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Участь Європи в мирних переговорах щодо України: що відомо

У понеділок, 16 листопада, міністри закордонних справ країн Євросоюзу зберуться у Брюсселі, щоб обговорити ситуацію в Україні та подальшу участь Європи в мирному переговорному процесі.

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За словами Каї Каллас, лідери ЄС уже погодили формат європейського представництва, однак тепер необхідно визначити зміст спільної переговорної позиції.

— Звісно, ми також обговоримо Україну та поточну ситуацію. У п’ятницю лідери визначилися з форматом, але тепер нам потрібно, як і раніше, зосередитися на змістовному наповненні, — заявила Каллас.

Ідеться про підготовку позиції Євросоюзу для участі в переговорах щодо завершення війни Росії проти України.

Також 16 листопада у Брюсселі запланована конференція, присвячена розмінуванню України.

Кая Каллас наголосила, що захід має значення не лише для України, а й для інших країн, які можуть скористатися досвідом протимінної діяльності.

— Це надзвичайно важливо: ідеться не лише про Україну. Це також можливість поділитися досвідом і знаннями щодо розмінування, які можуть бути застосовані й в інших частинах світу, — зазначила вона.

Нагадаємо, що 13 листопада лідери Європейського Союзу визначили, хто представлятиме Європу на переговорах між Україною та Росією.

До переговорної команди увійдуть представники європейських інституцій та радники з питань національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта пояснив, що Європа має виступати єдиним голосом у питаннях, які визначають майбутнє України та безпеку континенту.

За його словами, європейська команда представлятиме також Коаліцію охочих, яка відіграватиме важливу роль у забезпеченні гарантій безпеки для України після укладення мирної угоди.

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