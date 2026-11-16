На саммите США, России и Китая место РФ за столом переговоров должен занять Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 16 ноября перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Сикорский о саммите США, России и Китая

Радослав Сикорский раскритиковал формат предстоящей встречи лидеров США, России и Китая, запланированной на эту неделю.

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По его словам, участие России в переговорах на уровне трех глобальных держав создает ложное представление о ее международном влиянии.

Сикорский подчеркнул, что Россия уже давно не является глобальной сверхдержавой, поэтому не должна получать соответствующий статус на международных переговорах.

— Это должна быть встреча в формате треугольника: Китай, Соединенные Штаты, Европейский Союз, — заявил глава польского МИД.

Ранее сообщалось, что войну в Украине могут исключить из повестки дня переговоров США, Китая и России на саммите АТЭС.

По информации South China Morning Post, представители трех стран в течение нескольких недель обсуждали возможную повестку дня встречи лидеров в китайском Шэньчжэне.

Сначала среди потенциальных тем были война России против Украины и денуклеаризация Корейского полуострова.

Однако впоследствии эти вопросы в значительной степени исчезли из предварительных обсуждений.

Вместо этого стороны сосредоточились на темах, по которым могут прийти к общей позиции, в частности на использовании искусственного интеллекта в системах управления ядерными арсеналами.