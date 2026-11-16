Вместо Путина — Европа: Сикорский предложил изменить формат саммита США, РФ и КитаяДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Радослав Сикорский раскритиковал формат предстоящего саммита США, России и Китая.
- Глава МИД Польши заявил, что Россия давно утратила статус глобальной сверхдержавы.
На саммите США, России и Китая место РФ за столом переговоров должен занять Европейский Союз.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 16 ноября перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
Сикорский о саммите США, России и Китая
Радослав Сикорский раскритиковал формат предстоящей встречи лидеров США, России и Китая, запланированной на эту неделю.
По его словам, участие России в переговорах на уровне трех глобальных держав создает ложное представление о ее международном влиянии.
Сикорский подчеркнул, что Россия уже давно не является глобальной сверхдержавой, поэтому не должна получать соответствующий статус на международных переговорах.
— Это должна быть встреча в формате треугольника: Китай, Соединенные Штаты, Европейский Союз, — заявил глава польского МИД.
Ранее сообщалось, что войну в Украине могут исключить из повестки дня переговоров США, Китая и России на саммите АТЭС.
По информации South China Morning Post, представители трех стран в течение нескольких недель обсуждали возможную повестку дня встречи лидеров в китайском Шэньчжэне.
Сначала среди потенциальных тем были война России против Украины и денуклеаризация Корейского полуострова.
Однако впоследствии эти вопросы в значительной степени исчезли из предварительных обсуждений.
Вместо этого стороны сосредоточились на темах, по которым могут прийти к общей позиции, в частности на использовании искусственного интеллекта в системах управления ядерными арсеналами.