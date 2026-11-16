На саміті США, Росії та Китаю місце РФ за столом переговорів має посісти Європейський Союз.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 16 листопада перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Сікорський про саміт США, Росії та Китаю

Радослав Сікорський розкритикував формат майбутньої зустрічі лідерів США, Росії та Китаю, яка запланована на цей тиждень.

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За його словами, участь Росії у переговорах на рівні трьох глобальних держав створює хибне уявлення про її міжнародний вплив.

Сікорський наголосив, що Росія вже давно не є глобальною наддержавою, тому не повинна отримувати відповідний статус у міжнародних переговорах.

— Це має бути зустріч у форматі трикутника: Китай, Сполучені Штати, Європейський Союз, — заявив глава польського МЗС.

Раніше повідомлялося, що війну в Україні можуть виключити з порядку денного переговорів США, Китаю та Росії на саміті АТЕС.

За інформацією South China Morning Post, представники трьох держав протягом кількох тижнів обговорювали можливий порядок денний зустрічі лідерів у китайському Шеньчжені.

Спочатку серед потенційних тем були війна Росії проти України та денуклеаризація Корейського півострова.

Однак згодом ці питання значною мірою зникли з попередніх обговорень.

Натомість сторони зосередилися на темах, щодо яких можуть досягти спільної позиції, зокрема на використанні штучного інтелекту в системах управління ядерними арсеналами.

Джерело : Європейська правда

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