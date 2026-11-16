Китай официально подтвердил, что 19 ноября в Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча главы КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Китая.

Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина: что известно

Министерство иностранных дел КНР объявило, что 19 ноября лидер Китая Си Цзиньпин проведет трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Сейчас смотрят

Местом переговоров выбран китайский город Шэньчжэнь.

В сообщении китайского внешнеполитического ведомства говорится:

— 19 ноября Си Цзиньпин проведет саммит Китай — Россия — США вместе с президентом Владимиром Путиным и президентом Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

При этом китайская сторона пока не уточнила повестку дня саммита и вопросы, которые будут обсуждать лидеры трех стран.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал поездку в Китай и возможную встречу с Путиным и Си Цзиньпином.

Американский лидер заявил, что во время переговоров планирует затронуть ряд международных вопросов, в частности денуклеаризацию.