Состоялся разговор украинской, американской и европейской переговорных групп на уровне команд. Во время него обсудили дальнейшие дипломатические шаги и участие европейских представителей в будущих переговорах с РФ.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении в понедельник, 16 ноября.

Европу на переговорах с РФ будут представлять пять стран, ЕС и НАТО

— Сегодня состоялся еще один разговор переговорных групп – украинской, американской и европейской – на уровне команд. Активно продолжаются дипломатические процессы, и надеемся, что это будет не зря. Наша команда работает максимально конструктивно. Нам нужно достойное завершение войны и гарантированная безопасность Украине, – подчеркнул глава государства.

По словам президента, к онлайн-разговору присоединились представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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Зеленский сообщил, что Европу на переговорах с Россией будут представлять Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша. В состав европейской делегации войдут и представители Европейской комиссии, Европейского совета и НАТО.

— Европу впервые в этом разговоре в полном составе представляли именно те, кто будет представлять ее на переговорах с россиянами. Это Франция, Германия, Британия, Италия, Польша, представители ЕС, то есть Еврокомиссии и Евросовета, и представитель НАТО. Разговор был непростым, но результат есть: в Берлине в рамках Коалиции желающих встретимся и наработаем конкретные совместные шаги в переговорном процессе, – подчеркнул президент.

Напомним, президент Европейского совета Антониу Кошта после встречи лидеров ЕС 13 ноября заявил, что советники по вопросам национальной безопасности от Евросоюза и пяти ведущих государств будут представлять Европу во время будущих переговоров между Россией и Украиной.

Кошта объяснил, что командный формат соответствует подходу других участников переговоров, в частности США и Украины.

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