Відбулася розмова української, американської та європейської переговорних груп на рівні команд. Під час неї обговорили подальші дипломатичні кроки та участь європейських представників у майбутніх переговорах із РФ.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні в понеділок, 16 листопада.

Європу на переговорах із РФ представлятимуть п’ять країн, ЄС та НАТО

– Сьогодні була ще одна розмова переговорних груп – української, американської і європейської – на рівні команд. Активно тривають дипломатичні процеси, і сподіваємось, що це буде недаремно. Наша команда працює максимально конструктивно. Нам потрібне достойне завершення війни і гарантована безпека Україні, – наголосив глава держави.

За словами президента, до онлайн-розмови приєдналися представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

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Зеленський повідомив, що Європу на переговорах із Росією представлятимуть Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія та Польща. До складу європейської делегації увійдуть і представники Європейської комісії, Європейської ради та НАТО.

– Європу представляли вперше в цій розмові у повному складі саме ті, хто представлятиме на перемовинах із росіянами. Це Франція, Німеччина, Британія, Італія, Польща, представники ЄС, тобто Єврокомісії та Євроради, і представник НАТО. Розмова була непроста, але результат є: в Берліні в рамках Коаліції охочих зустрінемось і напрацюємо конкретні спільні кроки в перемовному процесі, – наголосив президент.

Нагадаємо, президент Європейської ради Антоніу Кошта після зустрічі лідерів ЄС 13 листопада заявив, що радники з питань національної безпеки від Євросоюзу та п’яти провідних держав представлятимуть Європу під час майбутніх переговорів між Росією та Україною.

Кошта пояснив, що командний формат відповідає підходу інших учасників переговорів, зокрема США та України.

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