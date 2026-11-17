Роботу шести пунктів пропуску на молдовсько-українському кордоні тимчасово зупинили з міркувань безпеки після появи російських дронів у повітряному просторі Молдови ввечері 17 листопада.

Про це повідомляє Newsmaker із посиланням на інформацію прикордонної поліції та митної служби країни.

Молдова закрила пункти пропуску на кордоні з Україною

Згідно з повідомленням, тимчасово не працюють пункти пропуску Окниця Атаки, Унгри, Бричани, Ґріманкауць та Клокушна.

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Обидві служби повідомили про запровадження додаткових заходів для захисту громадян і прикордонників. Влада Молдови запевнила, що продовжує стежити за розвитком ситуації.

Раніше 17 листопада міністерство оборони Молдови повідомило про порушення повітряного простору країни російським безпілотником Герань-2.

До слова, 11 листопада на тлі масштабних російських атак на Україну національна інтегрована система моніторингу Молдови зафіксувала вторгнення у повітряний простір країни двох крилатих ракет Бандероль (S8000).

Нагадаємо, 5 жовтня в Молдові призупинили роботу пункту пропуску Маяки-Удобне — Паланка після російської атаки на українську інфраструктуру.

Поблизу пункту пропуску Паланка впав снаряд. Після удару об землю він відскочив і влучив в автобус. Унаслідок інциденту співробітник Прикордонної поліції Молдови дістав легкі травми.

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