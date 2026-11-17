Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують 19 листопада зустрітися з українськими та європейськими представниками в Берліні.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Переговори Віткоффа та Кушнера в Берліні: що відомо

У четвер, 19 листопада, у Берліні запланована зустріч американських, українських та європейських представників.

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За словами американського посадовця, головною темою переговорів стане розроблення гарантій безпеки, які мають запобігти новим російським нападам на Україну.

Крім того, сторони планують обговорити відновлення української економіки після завершення війни.

Як зазначає Axios, зустріч відбудеться на тлі дипломатичних контактів адміністрації Дональда Трампа з Україною, європейськими країнами та Росією.

Американські представники підтримують регулярний зв’язок з українськими та європейськими партнерами, водночас продовжуючи переговори з російською стороною.

За інформацією видання, переговори в Берліні та запланована поїздка Трампа до Китаю є частиною скоординованих дипломатичних зусиль Вашингтона.

Разом з американським президентом до Китаю мають вирушити державний секретар США Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і керівник апарату Білого дому Стівен Міллер.

За словами джерела Axios, усі троє поінформовані про перебіг переговорів щодо завершення війни в Україні.

Раніше Джаред Кушнер повідомив, що США, Україна та європейські партнери розпочали підготовку порядку денного наступної багатосторонньої зустрічі щодо мирного врегулювання.

За його словами, 16 листопада він разом зі Стівом Віткоффом провів розмову з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим. Сторони обговорили перебіг переговорів і подальші кроки.

Також американські представники контактували з радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, представниками ЄС і НАТО.

Кушнер зазначив, що одним із питань стало налагодження прямого діалогу між Європою та Росією.

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