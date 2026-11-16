США, Украина и Европа готовят новый раунд переговоров с РФ — КушнерДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Джаред Кушнер заявил, что США, Украина и европейские партнеры готовят повестку дня следующего раунда переговоров с Россией.
- К консультациям присоединились представители Украины, Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, ЕС и НАТО.
Стороны начали готовить повестку дня следующего раунда мирных переговоров между Украиной и Россией при участии США и европейских партнеров. Встречу планируют провести в ближайшее время.
Об этом сообщил специальный представитель президента США Джаред Кушнер.
Кушнер заявил о подготовке к многосторонним мирным переговорам
— Мы начали подготовку повестки дня для следующей многосторонней встречи, которую планируем провести в ближайшее время, — отметил Кушнер.
По его словам, утром в понедельник, 16 ноября, он вместе со Стивом Уиткоффом пообщался с помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым. Во время разговора обсудили достигнутый прогресс и дальнейшие шаги в рамках мирного процесса.
Кроме того, состоялись контакты с представителями Украины и европейскими партнерами.
К обсуждениям присоединились советники по вопросам национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, представители Европейского Союза и НАТО.
— Мы обсудили, как способствовать налаживанию прямого диалога между Европой и Россией, которого на протяжении последних четырех лет практически не было. Важно, чтобы обе стороны непосредственно выслушали опасения и предложения друг друга, поскольку мы работаем над обеспечением более стабильного и безопасного будущего для Европы, – подчеркнул спецпредставитель Трампа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре переговорных команд Украины, США и Европы на уровне команд.
Стороны обсудили дальнейшие дипломатические шаги и привлечение европейских представителей к будущим переговорам с Россией.