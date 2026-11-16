Стороны начали готовить повестку дня следующего раунда мирных переговоров между Украиной и Россией при участии США и европейских партнеров. Встречу планируют провести в ближайшее время.

Об этом сообщил специальный представитель президента США Джаред Кушнер.

Кушнер заявил о подготовке к многосторонним мирным переговорам

— Мы начали подготовку повестки дня для следующей многосторонней встречи, которую планируем провести в ближайшее время, — отметил Кушнер.

По его словам, утром в понедельник, 16 ноября, он вместе со Стивом Уиткоффом пообщался с помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым. Во время разговора обсудили достигнутый прогресс и дальнейшие шаги в рамках мирного процесса.

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Кроме того, состоялись контакты с представителями Украины и европейскими партнерами.

К обсуждениям присоединились советники по вопросам национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, представители Европейского Союза и НАТО.

— Мы обсудили, как способствовать налаживанию прямого диалога между Европой и Россией, которого на протяжении последних четырех лет практически не было. Важно, чтобы обе стороны непосредственно выслушали опасения и предложения друг друга, поскольку мы работаем над обеспечением более стабильного и безопасного будущего для Европы, – подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре переговорных команд Украины, США и Европы на уровне команд.

Стороны обсудили дальнейшие дипломатические шаги и привлечение европейских представителей к будущим переговорам с Россией.

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