Украина имеет свое место в НАТО, а Путин не хочет переговоров — МакронДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- После саммитов в Дублине президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина имеет свое место в НАТО, а ее поддержка напрямую связана с безопасностью Европы.
- В то же время он заявил, что контакты со спецпредставителями президента США свидетельствуют, что Путин не заинтересован в переговорах, хотя армия РФ терпит потери и отступает.
Поддержка Украины оказывает непосредственное влияние на безопасность Франции и всей Европы, а сама Украина имеет свое место в НАТО.
Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в обращении к гражданам по итогам саммитов европейских лидеров в Дублине.
Макрон о месте Украины в НАТО
По словам французского президента, если Россия силой навяжет свою волю европейскому государству, то это ослабит весь континент.
Первым приоритетом для союзников Макрон назвал помощь Украине в течение зимнего периода. Он отметил, что последние контакты с американскими посланниками демонстрируют, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах.
По оценке президента Франции, российские войска не продвигаются, а отступают и несут значительные потери, а Москва делает ставку на удары по мирному населению и пытается оставить Украину без электроэнергии зимой.
Макрон подчеркнул, что Европа должна этому помешать, продолжая финансовую помощь, усиливая защиту украинских электростанций и энергосетей.
— Те, кто хочет урезать ресурсы Украины, по сути, хотят заставить ее к несправедливому миру. Это дух поражения. Это рецепт следующей войны, — подчеркнул президент Франции.
Вторым приоритетом Макрон определил работу над достижением справедливого и продолжительного мира при полноценном участии европейских государств. По инициативе Франции 42 страны на саммите приняли право на принципы безопасности Европы.
Также французский президент рассказал о деятельности Коалиции желающих, которая разрабатывает гарантии безопасности для Украины и формирует многонациональные силы для возможного развертывания после прекращения огня. По словам Макрона, в настоящее время в Польше продолжаются учения, призванные продемонстрировать готовность союзников, а следующая встреча участников коалиции состоится в Берлине.
Вопрос вступления Украины в НАТО снова актуализировался при контактах с США. Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что американские представители впервые спросили, согласится ли Украина вывести войска из Донбасса в обмен на членство в НАТО. В то же время он подчеркнул, что Украина не будет отдавать свои территории России.