Сьогодні, 18 листопада, кремлівський диктатор Володимир Путін прибув до китайського Шеньчженя, де проходить саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Путіна зустріли з особливими почестями: на летовищі розстелили червоний килим, вишикували військових та влаштували виступ танцюристів.

Про це повідомляють уряд Китаю, BBC, Reuters, South China Morning Post, CBS News.

Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна

Російського президента в міжнародному аеропорту Баоань у Шеньчжені особисто зустрів Цай Ці – керівник апарату голови КНР Сі Цзіньпіна. Як зазначає South China Morning Post, серед іноземних лідерів, які прибули на саміт АТЕС, Путін отримав один із найвищих рівнів протокольного прийому.

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Це вже друга поїздка російського президента до Китаю протягом 2026 року і 26-й візит від початку його перебування при владі.

Одразу після прибуття Путін провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном. Під час переговорів обидвоє наголосили на міцності російсько-китайського партнерства та заявили про намір і надалі просувати ідею багатополярного світу.

Путін заявив, що дружба Москви та Пекіна залишається стабільною і позитивно впливає на міжнародну ситуацію.

– Російсько-китайська зовнішньополітична зв’язка на міжнародній арені працює стабільно, – сказав російський диктатор.

Сі Цзіньпін у відповідь назвав відносини двох держав непорушними, порівнявши їх із горою. За його словами, партнерство Москви та Пекіна не залежить від мінливої міжнародної кон’юнктури.

Обидва лідери також заявили про намір і надалі поглиблювати співпрацю та просувати концепцію багатополярного світу, у якому вплив не зосереджуватиметься в руках однієї держави чи групи західних країн.

Заяви Сі та Путіна

Сі Цзіньпін у своїй промові акцентував на необхідності збереження відкритої світової торгівлі. Він закликав країни підтримувати багатосторонню торговельну систему, засновану на правилах Світової організації торгівлі.

– Ми повинні твердо відстоювати багатосторонню торговельну систему, засновану на правилах, в основі якої лежить Світова організація торгівлі, підтримувати вільну та відкриту торгівлю й інвестиції, а також забезпечувати стабільність і безперебійне функціонування глобальних промислових ланцюгів та ланцюгів постачання, – заявив Сі.

Він також повідомив, що Китай продовжить інвестувати у промисловість, розвивати нові технології, знижувати мита та відкривати внутрішній ринок для іноземних партнерів. Водночас китайський лідер виступив проти протекціонізму й односторонніх економічних обмежень.

Ці заяви пролунали на тлі нового загострення торговельно-технологічного протистояння між США та Китаєм. Вашингтон ввів обмеження на доступ китайських компаній до передових чипів, зокрема продукції Nvidia.

Путін, який виступав після Сі Цзіньпіна, зосередився на критиці західної політики та санкцій проти Росії.

Він назвав західні держави колишніми гегемонами, а Європу звинуватив у принизливому занепаді. Диктатор стверджував, що санкції, введені після нападу РФ на Україну, нібито зробили його країну сильнішою.

– Досвід показав, що традиційні інструменти економічного домінування та фактичного примусу значною мірою вичерпали себе, втративши значну частину своєї сили, – заявив Путін.

Зустріч Путіна, Сі та Трампа: що планують обговорити

19 листопада на саміті АТЕС відбудеться тристороння зустріч лідерів Росії, Китаю та США. Про проведення переговорів повідомляли Білий дім і Кремль. Згодом зустріч підтвердило й Міністерство закордонних справ Китаю.

Це буде перша в історії тристороння зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна.

Речниця Білого дому Олівія Велс раніше заявляла, що Трамп планує обговорити з колегами питання скорочення ядерної зброї у світі.

Чи будуть лідери обговорювати питання війни Росії проти України, поки не зрозуміло. За даними Reuters, українське питання може стати однією з тем переговорів. Однак американські представники раніше давали зрозуміти, що Вашингтон не розглядає його як основний пункт тристоронньої зустрічі.

Чому тристоронню зустріч порівнюють із Ялтинською конференцією

Майбутні переговори вже викликали занепокоєння в Європі та Азії. Як повідомляє Reuters, зустріч навіть порівнюють із Ялтинською конференцією 1945 року, у якій брали участь лідери США, Великої Британії та Радянського Союзу – Франклін Рузвельт, Вінстон Черчилль та Йосип Сталін.

Тоді союзники обговорювали післявоєнний устрій Європи, майбутнє Німеччини та принципи створення нової системи міжнародної безпеки. Конференція стала символом домовленостей великих держав, які визначали подальший світовий порядок.

Тепер побоювання полягають у тому, що Вашингтон, Москва та Пекін можуть домовлятися про глобальні питання без належного врахування інтересів інших держав, зокрема європейських та азійських країн.

За оцінками аналітиків, сама тристороння зустріч може мати більше символічне, аніж практичне значення.

Що таке саміт АТЕС

Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС). До складу організації входять 21 країна, на які припадає понад 60 % світового ВВП і в яких проживає близько 2,7 млрд людей, або 40 % населення світу.

Китай, Росія та США є трьома найбільшими членами організації. Інші члени: Австралія, Бруней-Даруссалам, Канада, Чилі, Гонконг, Індонезія, Японія, Малайзія, Південна Корея, Мексика, Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея, Перу, Філіппіни, Сінгапур, Тайвань, Таїланд та В’єтнам.

Лідери цих країн щорічно збираються на саміт. Ухвалені рішення не є обов’язковими до виконання, а досягнення консенсусу стає дедалі складнішим, особливо на тлі зростання націоналізму та протекціонізму.

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