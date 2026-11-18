Трамп прибыл в Китай: его лично встретил Си ЦзиньпинДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Трамп прибыл в Китай для участия в саммите АТЭС.
- Это первый случай, когда Си как президент лично встречает иностранного лидера в аэропорту.
Лидер Китая Си Цзиньпин лично встретил президента США Дональда Трампа у самолета в аэропорту Шэньчжэня.
Об этом сообщает BBC News.
Встреча Си и Трампа
До прибытия Трампа разостлали красную дорожку.
Как отмечает BBC, это была не просто встреча в аэропорту – это тщательно спланированный дипломатический момент. Си понимает значение этого жеста, ведь это первый случай, когда он как президент встречает иностранного лидера в аэропорту.
Ранее в этом году Дональд Трамп также лично встречал Си в аэропорту Вашингтона. Си также осознает, что Трамп придает большое значение личному признанию, церемониалу и статусу.
Дональд Трамп прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим этот город – китайский аналог Кремниевой долины, где базируются технологические гиганты страны.
Во время пребывания в Шэньчжэне Дональд Трамп должен провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Следует заметить, что Си не встречал Путина лично. Российского президента в аэропорту встретил Цай Ци – руководитель аппарата главы КНР Си Цзиньпина.