Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто зустрів президента США Дональда Трампа біля літака в аеропорту Шеньчженя.

Про це повідомляє BBC News.

Зустріч Сі та Трампа

До прибуття Трампа розстелили червону доріжку.

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Як наголошує BBC, це була не просто зустріч у аеропорту — це ретельно спланований дипломатичний момент. Сі розуміє значення цього жесту, адже це перший випадок, коли він як президент зустрічає іноземного лідера в аеропорту.

Раніше цього року Дональд Трамп також особисто зустрічав Сі в аеропорту Вашингтона. Сі також усвідомлює, що Трамп надає великого значення особистому визнанню, церемоніалу та статусу.

Дональд Трамп прибув до Шеньчженя для участі в саміті лідерів країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Трамп став першим чинним президентом США, який відвідав це місто — китайський аналог Кремнієвої долини, де базуються технологічні гіганти країни.

Під час перебування в Шеньчжені Дональд Трамп має провести тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном та кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Варто зауважити, що Сі не зустрічав Путіна особисто. Російського президента в аеропорту зустрів Цай Ці – керівник апарату голови КНР.

Джерело : BBC

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