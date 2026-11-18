Трамп прибув до Китаю: його особисто зустрів Сі ЦзіньпінДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Трамп прибув до Китаю для участі в саміті АТЕС.
- Це перший випадок, коли Сі як президент особисто зустрічає іноземного лідера в аеропорту.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто зустрів президента США Дональда Трампа біля літака в аеропорту Шеньчженя.
Про це повідомляє BBC News.
Зустріч Сі та Трампа
До прибуття Трампа розстелили червону доріжку.
Як наголошує BBC, це була не просто зустріч у аеропорту — це ретельно спланований дипломатичний момент. Сі розуміє значення цього жесту, адже це перший випадок, коли він як президент зустрічає іноземного лідера в аеропорту.
Раніше цього року Дональд Трамп також особисто зустрічав Сі в аеропорту Вашингтона. Сі також усвідомлює, що Трамп надає великого значення особистому визнанню, церемоніалу та статусу.
Дональд Трамп прибув до Шеньчженя для участі в саміті лідерів країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
Трамп став першим чинним президентом США, який відвідав це місто — китайський аналог Кремнієвої долини, де базуються технологічні гіганти країни.
Під час перебування в Шеньчжені Дональд Трамп має провести тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном та кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Варто зауважити, що Сі не зустрічав Путіна особисто. Російського президента в аеропорту зустрів Цай Ці – керівник апарату голови КНР.