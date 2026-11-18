Європейська комісія створила новий Офіс ЄС з питань санкцій, який координуватиме весь процес їх запровадження – від розробки політики до практичного застосування, контролю за дотриманням обмежень і протидії їх обходу.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії 18 листопада.

ЄК створила Офіс ЄС з питань санкцій: що відомо

У Єврокомісії зазначають, що новий підхід дасть змогу координувати санкційну політику ЄС щодо держав-членів і третіх країн.

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Він охоплюватиме всі санкційні режими, включно з обмеженнями проти Росії та Білорусі, Ірану, Північної Кореї, Сирії, а також заходами проти гібридних загроз і організованої злочинності.

Очікується, що новий Офіс надаватиме державам-членам підтримку для узгодженого впровадження санкцій ЄС і контролю за їх дотриманням.

– Вторгнення Росії в Україну та реакція ЄС змінили статус санкцій як інструменту зовнішньої політики та як ключового засобу реагування ЄС на серйозні міжнародні виклики. З початку агресивної війни Росії проти України ЄС ухвалив 21 пакет санкцій. Оскільки вимоги до розробки та впровадження санкцій постійно змінюються, надзвичайно важливим є зміцнення потенціалу та структур Єврокомісії, – йдеться у повідомленні.

Новий Офіс ЄС з питань санкцій діятиме у структурі Генерального секретаріату Єврокомісії та перебуватиме під політичною відповідальністю комісара Марії Луїс Альбукерке.

Одним із ключових напрямів його роботи стане підтримка спеціального посланця ЄС з питань санкцій.

Посланець взаємодіятиме з третіми країнами, щоб зменшити ризики обходу європейських обмежень. Йдеться, зокрема, про використання альтернативних торговельних маршрутів, фінансових каналів і мереж закупівель.

На посаду спеціального посланця призначили шведського дипломата Ларса Даніельсона.

Новий Офіс ЄС з питань санкцій розпочне роботу 16 січня 2027 року.

Нагадаємо, Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабну агресію проти України.

Серед ключових обмежень розглядають заборону на в’їзд до країн ЄС для колишніх російських військових, які брали участь у бойових діях.

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