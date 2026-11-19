У четвер, 19 листопада, Державна дума Росії ухвалила в другому та основному читанні федеральний бюджет на 2027–2029 роки з рекордними з часів СРСР військовими витратами. Наступного року на армію та силові структури Москва спрямує 21,3 трлн рублів — 44% усіх бюджетних грошей, урізавши фінансування медицини, соціальної підтримки, ЖКГ і підвищивши податки.

Про параметри ухваленого бюджету РФ та прогнози російського Мінфіну повідомляє видання The Moscow Times.

Держдума РФ ухвалила бюджет на 2027–2029 роки

Згідно з документом, у 2027 році російська влада планує витратити на армію та закупівлю озброєння 35% федерального бюджету — фактично кожен третій рубль. Загалом видатки за силовими статтями розподілені так:

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витрати на національну оборону зростуть на 32% — із 12,9 трлн рублів у 2026 році до 17,1 трлн рублів у 2027 році;

національна безпека (фінансування МВС, спецслужб та інші): видатки збільшаться на 7,6% порівняно з нинішнім роком і становитимуть 4,6 трлн рублів.

Сукупно на армію та інші силові відомства у 2027 році Росія спрямує 21,3 трлн рублів, що дорівнює 44% усіх видатків федерального бюджету.

Скорочення видатків на медицину, пенсії та економіку в РФ

Водночас зі зростанням військового бюджету російська влада урізає фінансування деяких напрямків. Серед них:

соціальна підтримка населення (включно з пенсійними виплатами) скоротиться на 6% — до 6,65 трлн рублів;

підтримка національної економіки зменшиться на 3% — до 4,62 трлн рублів;

система житлово-комунального господарства (ЖКГ) отримає на 8% менше — 1,83 трлн рублів;

охорона здоров’я скоротиться на 3% — до 1,81 трлн рублів.

З урахуванням інфляції реальні видатки за незахищеними бюджетними статтями у 2027 році впадуть орієнтовно на 12%. Частка цивільних витрат у ВВП Росії знизиться до 9%, що стане найнижчим показником із 2005 року.

Підвищення податків і багатомільярдний дефіцит у РФ

Уряд РФ планує посилити податковий тиск із 2027 року, щоб профінансувати витрати на армію.

Зокрема, РФ хоче запровадити податок на надприбутки для золотодобувних підприємств і виробників кольорових металів та підвищити максимальну ставку ПДФО на пасивні доходи (зокрема на відсотки за банківськими вкладами) до 22%.

Крім цього, російський уряд має наміри збільшити до 22% ПДВ на покупки в іноземних інтернет-магазинах.

У російському Мінфіні розраховують, що нові податки принесуть скарбниці 1,5 трлн рублів у 2027 році та ще 2,2 трлн рублів у 2028–2029 роках.

Проте навіть додаткові збори не покриють дефіцит федерального бюджету:

у 2027 році нестача грошей становитиме 5,4 трлн рублів;

у 2028 році — 5,1 трлн рублів;

у 2029 році — 5,2 трлн рублів.

Водночас у 2026 році бюджетний дефіцит, за оцінками самого Мінфіну РФ, може сягнути 7,3 трлн рублів, що вдвічі перевищує початковий прогноз.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Росія не змогла завершити понад 290 федеральних будівельних проєктів (доріг, лікарень і підприємств) загальною вартістю 9,5 трлн рублів.

У середу, 14 жовтня, Головне управління розвідки Міністерство оборони повідомляло, що Росія витратить на війну проти України загалом близько $144,4 млрд у 2026 році.

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