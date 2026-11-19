Принц Гарри заявил, что готов вернуться в армию Великобритании, если возникнет необходимость противостоять угрозе со стороны РФ.

Об этом принц Гарри рассказал в эксклюзивном интервью The Telegraph.

Эксклюзивное интервью принца Гарри: главные заявления

Во время разговора принц Гарри заверил: если ситуация с опасностью потребует усиления обороны из-за угрозы со стороны России, он без колебаний снова наденет военную форму.

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— Если меня попросят снова пойти на службу, если это потребуется, я на 100 процентов буду там, чтобы служить своей стране бок о бок с другими ветеранами и военнослужащими. Мы многому можем научиться у Украины. Я думаю, что весь мир может многому научиться у Украины, – подчеркнул принц Гарри.

Отметим, что за плечами у герцога десятилетний опыт службы в Вооруженных силах Великобритании: до увольнения в 2015 году он дважды участвовал в боевых миссиях в Афганистане как пилот ударного вертолета Apache.

По оценке принца Гарри, противостояние между Британией и Россией фактически продолжается уже последние десять лет, даже несмотря на отсутствие прямых обстрелов британской территории.

— То, что на нас не летят дроны, пули и ракеты, не означает, что мы не находимся в состоянии войны, — заметил он.

Герцог добавил, что европейские страны наконец-то “проснулись перед лицом угрозы” со стороны Кремля, однако выразил опасение, что Европа может снова слишком углубиться в собственные внутренние споры, ослабив фокус на безопасности.

Коснулся принц Гарри и позиции США. Он деликатно раскритиковал политику администрации Дональда Трампа по поводу российско-украинской войны, подчеркнув пропасть между действиями чиновников и реальной солидарностью рядовых американцев с украинцами.

— Я думаю, что существует большой разрыв между тем, что испытывает американское общество касаемо поддержки Украины, которая, по моему мнению, невероятно высока и всегда была такой, по сравнению с определенной группой — или в этом случае администрацией — которая, возможно, думала об этом иначе, — сказал Гарри.

Среди ближайших планов герцога Сассекского – запуск с начала нового года международной программы трудоустройства ветеранов.

Инициатива призвана изменить общественный подход к бывшим военным: воспринимать их боевой опыт и навыки не сквозь призму “жалости”, а как стратегический ресурс для развития экономики и национальной устойчивости.

Напомним, что накануне принц Гарри снова приехал в Украину. В этот раз герцог Сассекский посетил Всеукраинские Игры Непокоренных во Львове, где поддержал украинских военнослужащих и ветеранов.

Именно принц Гарри в 2014 году основал международные Игры Непокоренных (Invictus Games) для военнослужащих и ветеранов, которые получили ранения или травмы.

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