Кейт Миддлтон решила не включать принца Гарри и его супругу Меган Маркл в список гостей на свой традиционный предрождественский концерт Together at Christmas, который состоится 11 декабря в Вестминстерском аббатстве.

Кейт Миддлтон не пригласила Гарри и Меган на рождественскую службу

Такое решение принцессы Уэльской привлекло особое внимание британских СМИ, ведь в августе этого года принц Гарри и Меган Маркл вернулись жить в Великобританию после шести лет пребывания в Калифорнии.

К тому же служба этого года посвящена теме любви, доброты и заботы друг о друге, что делает отсутствие герцога и герцогини Сассекских еще более показательной.

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Ожидается, что мероприятие в стенах Вестминстерского аббатства — знаковом месте, где принц Уильям и Кэтрин обвенчались в 2011 году, — посетят более 1600 гостей.

Обычно среди приглашенных — члены монаршей семьи, известные деятели культуры, а также волонтеры и люди, которые вносят весомый вклад в жизнь своих общин.

По данным инсайдеров, пока принц Уильям и принцесса Кейт готовятся к официальному мероприятию в аббатстве, принц Гарри и Меган планируют встретить Рождество в узком семейном кругу и собираются привезти в Великобританию мать герцогини — Дорию Регланд.

Официальные представители принца Гарри и Меган Маркл отказались комментировать ситуацию.

Напомним, что принц Уильям и Кейт Миддлтон по возвращении принца Гарри и Меган Маркл в Британию пытаются сохранять спокойствие и сосредоточиться на собственной семье и государственных обязанностях.

По словам инсайдеров, Уэльские воспринимают возвращение Гарри и Меган как второстепенное шоу и давнюю историю, полностью их игнорируют и держатся в стороне.

Источник : Daily Mail

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