Британський принц Гаррі знову приїхав до України. Цього разу герцог Сассекський відвідав Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові, де підтримав українських військовослужбовців та ветеранів.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Принц Гаррі відвідав Ігри Нескорених у Львові

Під час візиту принц Гаррі побував на змаганнях із регбі на колісних кріслах та особисто підтримав українських захисників.

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Козицький нагадав, що саме принц Гаррі у 2014 році заснував міжнародні Ігри Нескорених (Invictus Games) для військовослужбовців і ветеранів, які зазнали поранень або травм.

– І це особливо зворушливо, адже саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games. А тепер приїхав до України, щоб бути поруч із нашими Захисниками, для яких спорт став важливою частиною відновлення після поранень, – написав він.

За словами очільника Львівської ОВА, цьогоріч на Всеукраїнські Ігри Нескорених зареєструвалися близько 500 учасників з усієї України.

За результатами змагань сформують збірну із 60 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть Україну на міжнародних Іграх Нескорених у Бірмінгемі у 2027 році.

Козицький також зазначив, що змагання з баскетболу та регбі на колісних кріслах відбулися у Львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі, яку зробили повністю інклюзивною.

Нагадаємо, що це вже не перший візит принца Гаррі до України від початку повномасштабного російського вторгнення.

У квітні 2025 року герцог Сассекський приїхав до Львова з неоголошеним візитом. Тоді він відвідав центр реабілітації Superhumans, де проходять лікування та відновлення українські військові й цивільні, які постраждали внаслідок війни.

У вересні того ж року принц Гаррі знову прибув до Києва. Під час поїздки він, зокрема, відвідав будівлю Кабінету міністрів , яка зазнала пошкоджень унаслідок російського ракетного удару.

У квітні 2026 року герцог Сассекський знову відвідав українську столицю та виступив на Київському безпековому форумі. Під час виступу він звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із закликом припинити війну проти України.

Фото: Максим Козицький

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