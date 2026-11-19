Принц Гаррі заявив, що готовий повернутися до армії Великої Британії, якщо з’явиться потреба протистояти загрозі з боку РФ.

Про це принц Гаррі розповів в ексклюзивному інтерв’ю газеті The Telegraph.

Ексклюзивне інтерв’ю принца Гаррі: головні заяви

Під час розмови принц Гаррі запевнив: якщо безпекова ситуація вимагатиме посилення оборони через загрозу з боку Росії, він без вагань знову одягне військову форму.

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— Якщо мене попросять знову піти на службу, якщо в цьому буде потреба, я на 100 відсотків буду там, щоб служити своїй країні пліч-о-пліч з іншими ветеранами та військовослужбовцями. Ми багато чого можемо навчитися в України. Я думаю, що весь світ може багато чому навчитися в України, — наголосив принц Гаррі.

Відзначимо, що за плечима у герцога десятирічний досвід служби у Збройних силах Великої Британії: до звільнення у 2015 році він двічі брав участь у бойових місіях в Афганістані як пілот ударного гелікоптера Apache.

За оцінкою принца Гаррі, протистояння між Британією та Росією фактично триває вже останні десять років, навіть попри відсутність прямих обстрілів британської території.

— Те, що на нас не летять дрони, кулі й ракети, не означає, що ми не перебуваємо в стані війни, — зауважив він.

Герцог додав, що європейські країни нарешті “прокинулися перед обличчям загрози” з боку Кремля, проте висловив побоювання, що Європа може знову занадто заглибитися у власні внутрішні суперечки, послабивши фокус на безпеці.

Торкнувся принц Гаррі й позиції США. Він делікатно розкритикував політику адміністрації Дональда Трампа щодо російсько-української війни, підкресливши прірву між діями чиновників та реальною солідарністю пересічних американців з українцями.

— Я думаю, що існує великий розрив між тим, що відчуває американське суспільство щодо підтримки України, яка, на мою думку, є неймовірно високою і завжди була такою, порівняно з певною групою — або в цьому випадку адміністрацією — яка, можливо, думала про це інакше, — сказав Гаррі.

Серед найближчих планів герцога Сассекського — запуск із початку нового року міжнародної програми працевлаштування ветеранів.

Ініціатива покликана змінити суспільний підхід до колишніх військових: сприймати їхній бойовий досвід і навички не крізь призму “жалю”, а як стратегічний ресурс для розвитку економіки та національної стійкості.

Нагадаємо, що напередодні принц Гаррі знову приїхав до України. Цього разу герцог Сассекський відвідав Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові, де підтримав українських військовослужбовців та ветеранів.

Саме принц Гаррі у 2014 році заснував міжнародні Ігри Нескорених (Invictus Games) для військовослужбовців і ветеранів, які зазнали поранень або травм.

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