Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 19 ноября начали трехсторонние переговоры на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает The Guardian. Встреча Трампа, Си и Путина 19 ноября: первые заявления

Это первая официальная встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина в трехстороннем формате.

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Перед началом переговоров лидеры трех стран вместе позировали для фотографий на фоне национальных флагов, не пожимая друг другу руки. После этого они прошли в главный зал заседаний.

Открывая саммит, Си Цзиньпин призвал США, Китай и Россию к сотрудничеству в решении глобальных проблем.

— Китай, Россия и Соединенные Штаты должны сотрудничать, чтобы преодолевать глобальные вызовы, совместно обеспечивать мир и стабильность в мире, а также вносить больший вклад в прогресс человечества, — заявил китайский лидер.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что трое лидеров творят историю, и подчеркнул важность нераспространения и неприменения ядерного оружия.

Трамп и Путин обсудили войну в Украине перед саммитом с Си

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что одним из вопросов трехсторонних переговоров станет урегулирование войны России против Украины.

— Я думаю, что ситуация развивается. Я считаю, что Путин — и, надеюсь, другая сторона — хотели бы, чтобы война в Украине закончилась, — сказал Трамп.

В то же время Владимир Путин заявил, что ранее, 19 ноября, во время двусторонней встречи с американским президентом они уделили значительное внимание войне в Украине.

Трамп подтвердил, что украинский вопрос обсуждали во время их разговора.

По словам Путина, он также поднимал тему войны в Украине во время предыдущих переговоров с Си Цзиньпином.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американские представители должны передать Украине информацию о переговорах Дональда Трампа в Китае во время запланированных встреч в Берлине.

По словам главы государства, Украина также планирует обсудить с европейскими партнерами дальнейшие дипломатические шаги по прекращению войны.

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