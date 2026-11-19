Президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін 19 листопада розпочали тристоронні переговори на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені.

Про це повідомляє The Guardian.

Зустріч Трампа, Сі та Путіна 19 листопада: перші заяви

Це перша офіційна зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна у тристоронньому форматі.

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Перед початком переговорів лідери трьох держав разом позували для фотографій на тлі національних прапорів, не потискаючи один одному руки. Після цього вони пройшли до головної зали засідань.

Відкриваючи саміт, Сі Цзіньпін закликав США, Китай та Росію до співпраці у вирішенні глобальних проблем.

— Китай, Росія та Сполучені Штати повинні співпрацювати для подолання глобальних викликів, спільного забезпечення миру та стабільності у світі, а також робити більший внесок у прогрес людства, — заявив китайський лідер.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що троє лідерів роблять історію, та наголосив на важливості нерозповсюдження і незастосування ядерної зброї.

Трамп і Путін обговорили війну в Україні перед самітом із Сі

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що одним із питань тристоронніх переговорів стане врегулювання війни Росії проти України.

— Я думаю, що ситуація розвивається. Я вважаю, що Путін — і, сподіваюся, інша сторона — хотіли б, щоб війна в Україні закінчилася, — сказав Трамп.

Водночас Володимир Путін заявив, що раніше 19 листопада під час двосторонньої зустрічі з американським президентом вони приділили значну увагу війні в Україні.

Трамп підтвердив, що українське питання обговорювали під час їхньої розмови.

За словами Путіна, він також порушував тему війни в Україні під час попередніх переговорів із Сі Цзіньпіном.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що американські представники мають передати Україні інформацію про переговори Дональда Трампа в Китаї під час запланованих зустрічей у Берліні.

За словами глави держави, Україна також планує обговорити з європейськими партнерами подальші дипломатичні кроки щодо завершення війни.

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