Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за содействие гуманитарной операции в Олешках Херсонской области. Глава государства надеется, что Мелания Трамп поможет добиться других локальных перемирий в Украине.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Зеленский поблагодарил Меланию Трамп

Во время разговора президента спросили, можно ли применить модель достижения локального перемирия в Олешках на других участках фронта и какую роль в этом могла бы сыграть первая леди США.

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Зеленский подчеркнул, что такие договоренности имеют важное значение, и призвал Меланию Трамп продолжать содействовать подобным инициативам.

— Не знаю, сколько еще таких шагов мы сможем сделать, но если первая леди может это реализовать, пусть продолжает. Это очень помогает, – отметил президент.

Гуманитарное перемирие в Олешках

Напомним, что локальное перемирие в Олешках действовало с 27 октября по 1 ноября. Гуманитарную операцию проводили совместно с российской стороной под координацией первой леди США Мелании Трамп.

23 октября Мелания Трамп заявила о договоренности между РФ и Украиной по поводу локального прекращения огня в Олешках.

29 октября стало известно, что разминирование маршрутов, по которым будет двигаться гуманитарная миссия, завершено.

30 октября украинская делегация безопасно добралась до оккупированных Олешек. Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец сам находился в городе и обнародовал видео с местными жителями. Для проведения гуманитарной миссии было подготовлено 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи.

30 октября украинская делегация вместе с жителями Олешек отправилась в российскую Анапу. Оттуда людей доставили самолетами в Беларусь.

Впоследствии первая леди США Мелания Трамп отметила, что плановое гуманитарное перемирие во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершилось успешной доставкой критической помощи в регион и эвакуацией почти 800 мирных жителей.

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