Крупные государства не могут принимать решения о будущем других стран без их участия, даже если речь идет о небольших государствах.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью NBC News.

Зеленский о попытках великих держав решать судьбу мира

Журналист спросил Зеленского, не беспокоит ли его то, что лидеры США, Китая и России, которые недавно собирались на саммите в Китае, могут принимать решения о будущем Украины без ее участия.

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В ответ президент подчеркнул, что попытки великих держав определять судьбу других стран — это историческая ошибка.

— Великие страны всегда считают, что могут принимать решения о будущем всего мира. Это огромная ошибка, абсолютно. Нельзя принимать решения по поводу какой-то страны, даже маленькой, без участия этой страны, — заявил Зеленский.

По его словам, великие державы могут думать, что способны оказывать давление и навязывать свои решения, но в долгосрочной исторической перспективе такая политика окажется ошибочной.

В этом контексте президент Украины вспомнил встречу американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в 2025 году.

По словам Зеленского, тогда стороны разработали концепцию 3+2, которая предусматривала приемлемые для России условия прекращения войны, в частности территориальные требования к Украине.

Путин во время встречи, как отметил украинский президент, уверял Трампа, что российские войска смогут захватить восточную часть Украины в течение трех-пяти месяцев.

Однако, подчеркнул Зеленский, спустя 15 месяцев ситуация на востоке Украины осталась почти неизменной, несмотря на значительные потери российской армии.

Президент отметил, что Россия в течение этого периода ежемесячно теряла от 35 до 50 тыс. военных, но так и не достигла заявленных целей на поле боя.

Напомним, по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне российский диктатор Владимир Путин в очередной раз выдвинул ультиматум о выводе украинских войск из Донбасса.

Глава Кремля также заявил, что Москва отказывается договариваться о перемирии после удара по мосту через Керченский пролив в ночь на 19 ноября.

Кроме того, Путин пригрозил Украине ещё более болезненными ответными ударами и усилением военного присутствия РФ вдоль сухопутного коридора к оккупированному Крыму.