Греція готує пілотний проєкт експорту українського зерна через порт Александруполіс. Новий мультимодальний маршрут має забезпечити альтернативний шлях перевезення агропродукції в обхід українських чорноморських портів.

Про це повідомляє грецьке видання To Vima.

Експорт українського зерна через Грецію: що відомо

Греція розробляє пілотний проєкт двостороннього мультимодального транспортного маршруту для експорту українського зерна. Він передбачає використання кількох видів транспорту, а головним логістичним вузлом має стати порт Александруполіс.

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Додатково для перевезень планують залучити порт Салоніки, однак його роль буде меншою.

За інформацією To Vima, питання експорту українського зерна обговорювали у вересні під час Салоніцького міжнародного ярмарку. Тоді міністр інфраструктури та транспорту Греції Христос Димас зустрівся із заступником українського міністра Артемом Рибченком.

Ці переговори стали продовженням червневої зустрічі грецького міністра із Сергієм Деркачем, який на той момент обіймав посаду заступника міністра розвитку громад та територій України.

Ідею залучення Греції до експорту українського зерна розглядали ще у 2023 році, однак тоді реалізувати її не вдалося.

Зерновий коридор через Грецію: які країни охопить

Основою нового маршруту є домовленість президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса, досягнута у вересні 2025 року.

Ідеться про розвиток транспортного сполучення між Александруполісом та Одесою в межах коридору Балтійське море — Чорне море — Егейське море.

Цей транспортний коридор простягається від Гельсінкі до Нікосії та охоплює 13 країн, зокрема 11 держав Європейського Союзу, а також Україну й Молдову.

За даними грецького видання, про підготовку пілотного проєкту поінформована Європейська комісія, зокрема Генеральний директорат із мобільності та транспорту, який перебуває у сфері відповідальності єврокомісара Апостолоса Цицикостаса.

Раніше президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі у Стамбулі домовилися продовжити роботу над відновленням і підвищенням ефективності Чорноморського зернового коридору.

Зеленський повідомив, що Україна й Туреччина мають спільне бачення щодо забезпечення безпечного цивільного судноплавства в Чорному морі. За його словами, турецька сторона мала провести відповідні переговори з Росією.

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