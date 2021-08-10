В российском городе Владикавказ 9 августа погибло девять пациентов из-за прорыва в кислородной трубе.

Трагическое событие произошло в республике Северная Осетия-Алания из-за технической неисправности в кислородной системе реанимационного отделения республиканской клинической больницы.

В местном Министерстве здравоохранения сообщили, что пациенты, которых не удалось спасти, находились в момент аварии в тяжелом состоянии.

— Фактически произошел прорыв трубы кислородной, которая находится под землей, была прекращена подача кислорода. Медицинский персонал начал подключать пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ, к баллонам, — рассказал о событии исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

По словам Меняйло, на момент прорыва кислородной трубы в реанимационном отделении лечился 71 пациент.

Читайте: