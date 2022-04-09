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Факты / Мир / Россия

РФ хочет пополнить свою армию на 60 тыс. военных — разведка США

Марта Бондаренко редактор ленты
російські солдати

Американская разведка заявляет, что российская армия хочет пополнить свои ряды более 60 000 новыми военнослужащими.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в разведке США.

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, Россия собирается набрать более 60 000 военнослужащих из числа новобранцев и мобилизовать резервистов. Такое количество военных необходимо России для усиления вторжения на территорию Украины.

По словам чиновника, пока не понятно, насколько успешно Россия сможет достичь этой цели, насколько хорошо будут обучены эти военные и куда их могут отправить.

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Разведка США пока не видели “свежих подкреплений, полностью обученных, полностью вооруженных, готовых пополнить истощенные тактические группы российских батальонов”.

Что касается нынешних возможностей России, то, по данным разведки, российская армия сохранила менее 85% от предполагаемой боевой мощи, которую Москва накопила до масштабного вторжения на Украину в феврале.

— На данный момент мы оцениваем, что у России осталось от 80 до 85% от их общей боевой мощи, — сказал представитель разведки.

Эти данные включают количество танков, истребителей, запасы ракет, а также живую силу. Чиновник не назвал конкретных цифр общего числа российских военнослужащих, которые были убиты в войне на территории Украины.

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Также у россиян есть проблемы с логистикой и обеспечением. А это значит, что они вряд ли смогут быстро усилить свои позиции в восточной части Украины.

Главное управление разведки Минобороны Украины получило список российских военнослужащих Росгвардии, причастных к совершению военных преступлений в Киевской области.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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