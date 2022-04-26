Россия пытается пополнить потери живой силы, обещая контрактникам огромные зарплаты и возможность мародерства.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, на временно оккупированных районах Украины идет принудительная мобилизация мужчин. А в центральных регионах России ряды армии пытаются пополнить обещаниями высокой зарплаты, социальных льгот и возможности безнаказанного мародерства в Украине.

Только в Центральном военном округе РФ за период январь – апрель 2022 года заключен 2 861 контракт на прохождение военной службы.

В разведке отмечают, что есть много случаев, когда россиян к участию в войне против Украины подстрекают их родители и родственники.

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Ранее на ресурсе Avito появилось объявление о продаже куртки Joma сборной Украины по футболу. Оккупант-мародер оценил ее в 3,7 тыс. рублей (почти 1,3 тыс. грн).

Оппозиционные белорусские журналисты ранее опубликовали личные данные российских военных, оформлявших доставку награбленных вещей украинцев.

Источник: ГУР Минобороны