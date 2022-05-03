Предприятия РФ изготавливают печати для оккупационной администрации Мариуполя — разведка

В Кремле хотят включить захваченные территории юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и присоединить их к экономике РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, о разработке соответствующего плана до 2030 года объявил советник “главы” Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Российские оккупанты пытаются убедить местное население в окончательном переходе южных областей под контроль РФ.

1 мая в Геническе новый “глава горсовета” Андрей Клочко торжественно поднял российский триколор, а вот горожане проигнорировали такой “праздник”.

Кроме того, ряд частных предприятий Ростовской области РФ получил заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя: учебных заведений, больниц, полиции, административных учреждений и т.д. И это несмотря на то, что большинство из них полностью разрушены именно российскими оккупантами.

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На таких штампах и печатях содержится надпись: Россия, Республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация.

А в июне подобные штампы и печати будут производиться и для оккупированного Херсона.

В ГУР отмечают, что сейчас оккупанты активно зачищают Мариуполь от тел убитых жителей — в городе с 15 апреля работает три мобильных крематория.

А еще среди российских военных распространяют информацию, что срок завершения “специальной военной операции” назначен до сентября 2022 года.

Напомним, что 1 мая 2022 года в Херсоне оккупанты ввели в обращение российский рубль.