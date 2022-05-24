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Факты / Мир / Росія

Ближайшее окружение ищет выход: Буданов рассказал, возможен ли переворот в РФ

Юлия Соколова, редактор ленты
Кремль, Москва
Фото: Depositphotos

В украинской разведке считают нереалистичным открытый государственный переворот в России. В то же время реальным является осуществление теневого переворота.

Об этом сообщил в одном из интервью руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

– Государственный переворот? В открытую он нереален… Теневой – да. Теневой – это реально, – отметил он.

Буданов объяснил, что на фоне поражений в войне и западных санкций в РФ будет расти недовольство, в частности, среди ближайшего окружения Владимира Путина.

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По данным главы разведки, оно уже “ищет выход из ситуации”.

Ближайшее окружение, которое, скажем так, представляет сейчас финансовую ветвь, они довольно много потеряли из-за войны. И вот они ищут выход из ситуации. Самый простой выход из ситуации для них – это заменить Путина другим лицом. Скажем так, обвинить во всех проблемах не РФ, а именно одного человека – Путина. И сказать, что он был больным диктатором, снимайте все санкции, снимайте все ограничения, начинаем жить заново, во всем виновата не Россия, а именно он, — объяснил Буданов.

По информации украинской разведки, в российской политической и бизнес-элите преимущественно выступают против полномасштабной войны против Украины. Подобные разговоры происходят между российским бизнесом и силовиками, а также между бизнесом и политиками.

В то же время российские военные в большинстве выступают за войну, однако, учитывая значительные потери, “не горят желанием” продолжать боевые действия.

Между тем, Путин сейчас значительно сократил круг людей, которые имеют к нему доступ. Хозяин Кремля болен раком, но боится выбирать себе преемника, чтобы не произошел переворот.

По данным разведки, на Путина было покушение после начала полномасштабной войны против Украины.

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Источник: Украинская правда
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