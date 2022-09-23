Сентябрь, 23 в 19:44

Западные официальные лица считают, что Россия не сможет мобилизовать на войну в Украину более 300 000 человек.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Отмечается, что Россия столкнется с серьезными проблемами при мобилизации, потому что 300 тысяч новобранцев необходимо будет обучать и экипировать. А на это уйдет несколько месяцев, прежде чем отправить их на линию фронта.

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В разведках сообщают, что реальная цель Кремля — мобилизовать 1 миллион человек. Но собрать даже 300 тысяч будет проблематично, не говоря уже о больших цифрах.

На протяжении всей войны Россия сталкивалась с проблемами с обучения и снаряжения своих военных. Теперь эти же проблемы коснуться и новобранцев.

Эксперты считают, что новобранцам, скорее всего, будут выданы старые вещи и ненадежное оборудование.

Западные официальные лица считают, что при призыве россиян имел место явный региональный уклон, когда основное внимание уделялось бедным регионам и областям проживания меньшинств. При этом на войну стараются не брать людей среднего класса из крупных городов.

На данный момент мы не видим набора команд в Санкт-Петербурге или Москве, сказал один западный чиновник.

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации. Страна-агрессор планирует призвать в армию 300 тыс. резервистов. Однако СМИ сообщали, что засекреченный пункт указа российского диктатора о мобилизации позволит призвать миллион россиян.

Фото: ГУР Минобороны